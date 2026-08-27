Altice regala una tarde de cine a jóvenes de la Fundación Dream Big

Altice compartió una jornada de entretenimiento con un grupo de adolescentes y jóvenes de la Fundación Dream Big, quienes disfrutaron de una función privada de cine como parte de una experiencia pensada para celebrar el cierre de sus vacaciones, antes de retomar sus actividades deportivas y educativas.

La Fundación Dream Big impulsa a jóvenes dominicanos a alcanzar sus sueños, avanzar en sus proyectos de vida y fortalecer su reinserción social a través de:

El deporte

La educación

Entre sus objetivos principales está empoderar a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que se conviertan en agentes de cambio dentro de sus familias y comunidades, además de facilitarles acceso a una educación universitaria de calidad en Estados Unidos.

Apoyo integral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/fundacion-dream-bigjpg-1-aa653a50.jpeg Enrique Quailey junto a jóvenes de la fundación.

Como parte de su acompañamiento integral, la organización apoya a jóvenes liberados por equipos de béisbol organizado y a prospectos de equipos de Grandes Ligas, gestionándoles becas, académicas y deportivas, en universidades de Los Estados Unidos.

El objetivo es que continúen su formación, fortalezcan el idioma y desarrollen sus capacidades deportivas, especialmente considerando que solo una pequeña proporción logra concretar una firma profesional.

Para Altice, respaldar iniciativas como esta es una forma de contribuir al desarrollo integral de las nuevas generaciones y de reconocer el esfuerzo de estos jóvenes por alcanzar sus metas.

La compañía reafirma así su apuesta por el poder transformador de la educación y por organizaciones que, a través del deporte, la formación y el acompañamiento, generan cambios positivos y sostenibles en la sociedad dominicana.

Con esta iniciativa, Altice continúa promoviendo espacios que combinan entretenimiento, bienestar y desarrollo, convencida de que brindar oportunidades a los jóvenes contribuye a construir un futuro con mayores posibilidades para ellos, sus familias y sus comunidades.