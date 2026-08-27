Programa de inglés para periodistas gradúa a más de 40 profesionales dominicanos
La iniciativa del Instituto Cultural Domínico Americano y la Embajada de Estados Unidos ha capacitado cerca de 140 comunicadores desde su creación en 2023
Más de 40 periodistas y profesionales de la comunicación culminaron la edición 2026 del programa English for Specific Purposes for Journalists, una iniciativa desarrollada por el Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA), con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.
Durante el acto de graduación, Enrique Fernández Malla, rector de la Universidad Domínico Americano (Unicda) y director ejecutivo del ICDA, informó que cerca de 140 profesionales del periodismo y la comunicación han participado en el programa desde su primera edición, en 2023.
- La formación contempla 70 horas de capacitación especializada, orientadas a fortalecer las competencias en inglés de periodistas y facilitar su acceso a fuentes internacionales, contenidos y oportunidades de desarrollo profesional. Entre los participantes se encuentran reporteros, redactores, presentadores, fotoperiodistas y otros profesionales vinculados a los medios, incluidos los periodistas de Diario Libre Jeury Frías y Luis Melgen.
Fernández Malla explicó que el programa nació a partir de una solicitud de la Embajada estadounidense para atender una necesidad específica del sector.
"Esta colaboración permite fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de informar, interpretar los acontecimientos y conectar a la sociedad con lo que sucede en el país y el mundo", señaló el rector.
Durante la ceremonia, Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, felicitó a los graduados por completar la formación mientras conciliaban sus responsabilidades profesionales y personales.
"Aprender un idioma requiere disciplina, perseverancia y la disposición de salir de la zona de confort", afirmó Angulo, quien confirmó que la iniciativa continuará con nuevas cohortes.
Importancia del inglés en el periodismo
La diplomática destacó, además, el valor estratégico del inglés para quienes ejercen el periodismo. "Es un puente que puede abrir puertas hacia fuentes internacionales, conversaciones, oportunidades de desarrollo profesional y nuevas perspectivas", sostuvo.