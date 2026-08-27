Programa de inglés para periodistas gradúa a más de 40 profesionales dominicanos

Enrique Fernández Malla, rector de UNICDA y director ejecutivo del ICDA, y Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, con algunos de los graduados del programa English for Specific Purposes for Journalists durante el acto de clausura de la cohorte 2026. ( SUMINISTRADA POR ICDA )

Más de 40 periodistas y profesionales de la comunicación culminaron la edición 2026 del programa English for Specific Purposes for Journalists, una iniciativa desarrollada por el Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA), con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.

Durante el acto de graduación, Enrique Fernández Malla, rector de la Universidad Domínico Americano (Unicda) y director ejecutivo del ICDA, informó que cerca de 140 profesionales del periodismo y la comunicación han participado en el programa desde su primera edición, en 2023.

La formación contempla 70 horas de capacitación especializada, orientadas a fortalecer las competencias en inglés de periodistas y facilitar su acceso a fuentes internacionales, contenidos y oportunidades de desarrollo profesional. Entre los participantes se encuentran reporteros, redactores, presentadores, fotoperiodistas y otros profesionales vinculados a los medios, incluidos los periodistas de Diario Libre Jeury Frías y Luis Melgen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/melao-urbina-en-la-telenovela-cosita-rica-3-a36b2731.jpg Graduados del programa English for Specific Purposes for Journalists durante el acto de clausura de la cohorte 2026, desarrollado por el Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA) con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos. (SUMINISTRADA POR ICDA)

Fernández Malla explicó que el programa nació a partir de una solicitud de la Embajada estadounidense para atender una necesidad específica del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-114105-am-7e7339c3.jpeg Algunos de los graduandos junto a su maestra Rosalvis Guerrero tras el acto de graduación. (SUMINISTRADA POR ICDA)

"Esta colaboración permite fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de informar, interpretar los acontecimientos y conectar a la sociedad con lo que sucede en el país y el mundo", señaló el rector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/melao-urbina-en-la-telenovela-cosita-rica-2-7e7f9cf1.jpg La vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo,Michelle Angulo, durante el acto de graduación, con una de las periodistas egresadas. (SUMINISTRADA POR ICDA)

Durante la ceremonia, Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, felicitó a los graduados por completar la formación mientras conciliaban sus responsabilidades profesionales y personales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-125708-am-62eedfab.jpeg Maestras y encargadas del programa English for Specific Purposes for Journalists, Enrique Fernández Malla, con el rector de UNICDA y Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. (SUMINISTRADA POR ICDA)

"Aprender un idioma requiere disciplina, perseverancia y la disposición de salir de la zona de confort", afirmó Angulo, quien confirmó que la iniciativa continuará con nuevas cohortes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-114137-am-1751a462.jpeg Graduados del programa English for Specific Purposes for Journalists durante el acto de clausura de la cohorte 2026. (SUMINISTRADA POR ICDA)

Importancia del inglés en el periodismo

La diplomática destacó, además, el valor estratégico del inglés para quienes ejercen el periodismo. "Es un puente que puede abrir puertas hacia fuentes internacionales, conversaciones, oportunidades de desarrollo profesional y nuevas perspectivas", sostuvo.

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