El Instituto Cultural Domínico Americano presenta "La Última Cena 2026"

Participantes durante la exposición. ( CORTESÍA DE ICDA )

El Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA), inauguró la octava edición de la exposición colectiva "La Última Cena 2026", una iniciativa artística que tiene como objetivo servir como espacio de encuentro, reflexión y contemplación para transmitir valores universales como el amor, la esperanza, la humildad y la fe.

La muestra abrió sus puertas a los amantes del arte, la cultura y el público general, en el Salón de Exposiciones de la Sede Principal de la institución en Santo Domingo, tras una concurrida recepción, consolidando al arte como un puente para el entendimiento cultural y la construcción de una sociedad más humana.

Iniciado en el año 2002, este emblemático proyecto artístico invita a diversos creadores a ofrecer su propia mirada sobre uno de los momentos más trascendentales de la tradición cristiana, demostrando la capacidad del arte para unir sensibilidades, culturas y generaciones alrededor de valores esenciales.

En esta octava edición, el salón de exposiciones del ICDA se convirtió en un escenario dinámico donde convergieron la pintura, la escultura, el diseño, la música y la gastronomía.

Cada obra participante representó una interpretación única y contemporánea de La Última Cena, invitando a los asistentes a reflexionar, contemplar y descubrir nuevos significados.

"Como institución, creemos firmemente que el arte es un puente para el encuentro, el entendimiento y la construcción de una sociedad más humana. Nos honra abrir nuestras puertas a iniciativas que promueven el diálogo entre la espiritualidad y la creación artística, ofreciendo al público un espacio para la contemplación y la esperanza", expresó Sofia Otero, directora Cultural del ICDA.

Artistas visuales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/foto-3-8e62a872.jpg Cada obra participante representó una interpretación única y contemporánea de La Última Cena (CORTESÍA DE ICDA)

Esta exposición reunió a una notable selección de artistas visuales, creativos y exponentes gastronómicos, como Ivelisse Castillo, Lili Ayala, Haidy Cabral, Mercedes Ricart, Pilar Asmar, Humberto Grullón, Luis Heredia, Ramón Calcaño, Philippe Moiseau, Miguel Gómez, José Sejo, Joaquín Rosario y Raphael Díaz.

La realización de la exposición La Última Cena 2026 contó con el auspicio del Centro Cultural Perelló, el proyecto Philartis y la productora Hprofilms.