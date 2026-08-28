Absolut Tabasco llega a República Dominicana para encender la coctelería

Dos íconos globales unen sus historias en Absolut Tabasco, el nuevo vodka que Absolut Vodka presentó oficialmente en República Dominicana.

La propuesta combina el perfil suave y limpio del vodka sueco con una esencia completamente natural obtenida del macerado de chiles rojos fermentado y añejado que se utiliza para elaborar la salsa Tabasco. Sin azúcar añadida, Absolut Tabasco ofrece un picor gradual y persistente, concebido para realzar los cócteles sin imponerse sobre sus demás sabores.

La llegada al mercado dominicano se celebró con un encuentro en María & María, en Santo Domingo, que reunió a consumidores, creadores de contenido y personalidades vinculadas con la gastronomía, el entretenimiento y el estilo de vida.

El rojo fue el gran protagonista de la noche, desde el código de vestimenta Spicy Red hasta la ambientación del espacio. Los invitados descubrieron la personalidad del nuevo producto mediante una selección de cócteles y experiencias inspiradas en el encuentro de los universos de ambas marcas.

Características

En boca, Absolut Tabasco presenta una fusión de especias cálidas y riqueza mantecosa, donde las notas frutales de chile encienden los sentidos y un final cítrico deja una chispa persistente.

El lanzamiento responde al creciente interés de los consumidores por sabores más atrevidos y experiencias sensoriales vinculadas al picante. Esta tendencia abre nuevas posibilidades para la innovación en la industria global de bebidas y, especialmente, en la coctelería.

Gracias a su versatilidad, Absolut Tabasco puede disfrutarse en creaciones sencillas o aportar una nueva dimensión a cócteles clásicos. Es una base especialmente adecuada para un Spicy Bloody Mary, pero también permite elaborar propuestas frescas como la Spicy Lemonade o la Spicy Vodkarita.

La colaboración reúne, además, dos historias profundamente arraigadas a sus lugares de origen y unidas por su compromiso con la autenticidad y la calidad. Absolut Vodka se elabora exclusivamente en Åhus, Suecia. Su proceso de destilación continua conserva los principios introducidos por su fundador, L. O. Smith, en la década de 1879.

La salsa Tabasco, por su parte, nació en Avery Island, Luisiana, en 1868, donde continúa elaborándose con chiles rojos cosechados a mano, sal y vinagre. Su mezcla de chiles se fermenta y madura en barricas de roble durante un periodo de hasta tres años, proceso que le confiere su sabor distintivo.

El encuentro entre ambos legados también se expresa en la botella de Absolut Tabasco. Su reconocible silueta incorpora el rojo, el verde y la emblemática etiqueta en forma de diamante de Tabasco, en un diseño que integra con naturalidad los códigos visuales de las dos marcas.

En República Dominicana, Absolut Vodka forma parte del icónico portafolio de Casa Brugal, quien invita a los mayores de edad que deciden consumir alcohol, que lo hagan siempre con responsabilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/2-francesco-chiaramonte-y-laura-espaillat-f4849224.jpg Francesco Chiaramonte y Laura Espaillat. (ABSOLUT TABASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/5-manuel-barcelo-y-agatha-sencion-862fd672.jpg Manuel Barceló y Agatha Sención (CORTESÍA DEABSOLUT TABASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/12-diego-venegas-marcos-pion-esteban-pena-y-daniel-flores-44955e62.jpg Diego Venegas, Marcos Pion, Esteban Peña y Daniel Flores. (ABSOLUT VODKA ) ‹ >