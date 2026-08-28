El Banco Caribe amplía su red de subagentes bancarios

Edgar Del Toro, presidente de Banco Caribe y Eugene Rault Grullo´n Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Digitales Popular. ( CORTESÍA DE BANCO CARIBE )

Banco Caribe anunció la ampliación de su red de subagentes bancarios mediante una alianza estratégica con Punto Azul, la red multibanco desarrollada por GCS Systems y Azul, marca comercial de Servicios Digitales Popular, ambas filiales de Grupo Popular.

Con esta incorporación, los clientes del Banco Caribe podrán realizar transacciones en más de 2,000 comercios afiliados distribuidos en todo el territorio nacional.

A través de estos establecimientos, los clientes de Banco Caribe pueden efectuar pagos de tarjetas de crédito, pagos de préstamos y depósitos de efectivo de forma ágil y segura, con solo presentar su identificación o el número de producto, sin necesidad de trasladarse a una sucursal.

Alianza centrada en el cliente

Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, expresó que esta alianza refleja nuestra visión de una banca centrada en el cliente, que amplía el acceso a los servicios financieros y evoluciona a partir de las necesidades de las personas.

"Queremos estar cada vez más donde nuestros clientes nos necesiten, ofreciéndoles alternativas convenientes para realizar sus transacciones en todo el país".

El modelo multibanco de Punto Azul permite que un mismo comercio afiliado procese operaciones de varias entidades bancarias, lo que amplía las opciones disponibles para los clientes y fortalece la oferta de servicios de los establecimientos que operan como subagentes.

Su cobertura nacional acerca los servicios financieros a comunidades donde la presencia de sucursales y el uso de otros canales es más limitado.

"En Punto Azul creemos en acercar soluciones prácticas y accesibles a las comunidades, facilitando el acceso a servicios que permitan a más personas integrarse al sistema financiero. De esta manera, contribuimos a reducir barreras, ampliar oportunidades y fortalecer el desarrollo económico y el bienestar de la población y de los comercios", expresó Eugene A. Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular.

Con esta iniciativa Banco Caribe fortalece la cobertura y continuidad de sus servicios en todas las regiones del país y continúa desarrollando un ecosistema de atención que integra sucursales, canales digitales y puntos alternos bajo un mismo propósito: hacer que la experiencia financiera de sus clientes sea cada vez más simple y accesible.

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