×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Firetech
Firetech

Magda Canalda asume la presidencia de Firetech en su 25.º aniversario

Es la primera persona en ocupar la presidencia de la empresa después de su fundador, Juan Carlos Guilbe

    Expandir imagen
    Magda Canalda asume la presidencia de Firetech en su 25.º aniversario
    Magda Canalda cuenta con 14 años de trayectoria en Firetech. (CORTESÍA DE FIRETECH)

     Firetech inicia una nueva etapa en su estructura directiva con el nombramiento de Magda Canalda como presidenta de la compañía, una designación que coincide con la celebración de sus 25 años de operaciones.

    Canalda, quien cuenta con 14 años de trayectoria en Firetech, ha ocupado distintas posiciones de liderazgo dentro de la organización, experiencia que ahora la lleva a asumir la máxima responsabilidad ejecutiva de la empresa.

    Con este cambio, Canalda se convierte en la primera persona en ocupar la presidencia de Firetech después de su fundador, Juan Carlos Guilbe, quien pasa a presidir el Consejo de Administración.

    Desde esta nueva posición, Guilbe continuará vinculado a las decisiones estratégicas de la compañía y al acompañamiento de su desarrollo, mientras Canalda tendrá a su cargo la conducción de esta nueva etapa.

    Compromiso con el crecimiento

    Al asumir la presidencia, Canalda destacó el papel del equipo que la acompaña y manifestó su intención de continuar impulsando el crecimiento de la organización.

    El relevo se produce precisamente cuando Firetech cumple 25 años, marcando un momento significativo en la historia de una empresa dedicada al desarrollo de proyectos y soluciones vinculados a la protección contra incendios en República Dominicana.

    La nueva estructura directiva plantea así una transición entre la etapa fundacional de Guilbe y una nueva generación de liderazgo encabezada por Canalda, con énfasis en:

    • La continuidad de la organización
    • Los planes de crecimiento
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.