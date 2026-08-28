Magda Canalda asume la presidencia de Firetech en su 25.º aniversario

Magda Canalda cuenta con 14 años de trayectoria en Firetech. ( CORTESÍA DE FIRETECH )

Firetech inicia una nueva etapa en su estructura directiva con el nombramiento de Magda Canalda como presidenta de la compañía, una designación que coincide con la celebración de sus 25 años de operaciones.

Canalda, quien cuenta con 14 años de trayectoria en Firetech, ha ocupado distintas posiciones de liderazgo dentro de la organización, experiencia que ahora la lleva a asumir la máxima responsabilidad ejecutiva de la empresa.

Con este cambio, Canalda se convierte en la primera persona en ocupar la presidencia de Firetech después de su fundador, Juan Carlos Guilbe, quien pasa a presidir el Consejo de Administración.

Desde esta nueva posición, Guilbe continuará vinculado a las decisiones estratégicas de la compañía y al acompañamiento de su desarrollo, mientras Canalda tendrá a su cargo la conducción de esta nueva etapa.

Compromiso con el crecimiento

Al asumir la presidencia, Canalda destacó el papel del equipo que la acompaña y manifestó su intención de continuar impulsando el crecimiento de la organización.

El relevo se produce precisamente cuando Firetech cumple 25 años, marcando un momento significativo en la historia de una empresa dedicada al desarrollo de proyectos y soluciones vinculados a la protección contra incendios en República Dominicana.

La nueva estructura directiva plantea así una transición entre la etapa fundacional de Guilbe y una nueva generación de liderazgo encabezada por Canalda, con énfasis en:

La continuidad de la organización

Los planes de crecimiento