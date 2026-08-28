El Ministerio de la Juventud presenta oficialmente "Juventud en Voz Alta"

Los protagonistas de esta nueva edición son Maikol Yafrani Arias Sánchez, de Monseñor Nouel; Mayury Ariaany Vélez Sánchez, de María Trinidad Sánchez; Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Franchesca Alí Minier Suárez, de La Vega; e Ismael Alejandro Durán de la Rosa, de San Cristóbal, todos de 18 años. ( CORTESÍA DEL MINISTERIO DE LA JUVENTUD )

El Ministerio de la Juventud presentó oficialmente "Juventud en Voz Alta", la iniciativa mediante la cual la República Dominicana se prepara para intentar recuperar el Récord Mundial Guinness de lectura en voz alta por equipo, actualmente en manos de Nigeria.

Durante el lanzamiento oficial estuvieron presentes los cinco jóvenes lectores que asumirán el reto, quienes compartieron con autoridades, representantes de medios de comunicación e invitados especiales los detalles de la experiencia que protagonizarán a partir del próximo 31 de agosto.

La iniciativa representa la continuidad de una hazaña alcanzada por cinco jóvenes dominicanos en 2011, quienes establecieron un récord mundial tras completar un maratón de lectura en voz alta que posteriormente extendieron hasta superar las 365 horas de lectura continua.

Una nueva generación

Quince años después, una nueva generación asume el desafío con la misión de recuperar ese reconocimiento para el país.

Los protagonistas de esta nueva edición son Maikol Yafrani Arias Sánchez, de Monseñor Nouel; Mayury Ariaany Vélez Sánchez, de María Trinidad Sánchez; Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Franchesca Alí Minier Suárez, de La Vega; e Ismael Alejandro Durán de la Rosa, de San Cristóbal, todos de 18 años.

El intento comenzará el 31 de agosto a las 6:00 de la tarde, y tendrá una duración prevista de 20 días, durante los cuales los cinco participantes deberán alternarse para mantener la lectura continua en voz alta, mientras conviven y enfrentan juntos el desafío físico, mental y emocional que supone permanecer durante semanas dedicados a esta hazaña.

Uno de los principales elementos innovadores de esta edición será la transmisión en vivo las 24 horas del día, permitiendo que la ciudadanía pueda acompañar el proceso en tiempo real y conocer de cerca las historias, rutinas, desafíos y momentos que vivirán los jóvenes durante el intento.

La selección literaria estará compuesta por 51 obras publicadas, que representan cerca de 14,000 páginas. De ellas, 33 corresponden a autores dominicanos, equivalentes al 65 % de los títulos seleccionados.

El maratón comenzará con Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, acompañado de un bloque cívico que incluye la Constitución de la República Dominicana y la Ley General de Juventud 49-00.

La superación de la marca vigente está programada para producirse durante la lectura de Cuando amaban las tierras comuneras, mientras que el cierre del recorrido literario será con Al filo de la dominicanidad, de Andrés L. Mateo.

El proyecto se desarrollará en una cabina especialmente acondicionada frente al Ministerio de la Juventud, desde donde se llevará a cabo el maratón y su transmisión permanente.

Grandes retos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-28-at-81212-am-1-3f37c99a.jpeg Ministro de la Juventud, Carlos Valdez, durante la presentación. (CORTESÍA DEL MINISTERIO DE LA JUVENTUD)

Más allá de la búsqueda del récord, "Juventud en Voz Alta" busca inspirar a una nueva generación a acercarse a los libros y demostrar que la juventud dominicana es capaz de asumir grandes retos cuando trabaja con disciplina, preparación y determinación.

"Este no es solamente un desafío contra el tiempo. Es una oportunidad para que cinco jóvenes representen a millones de jóvenes dominicanos y para que volvamos a poner la lectura en el centro de la conversación nacional", destacó el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, durante la presentación.

La institución invitó a la ciudadanía, medios de comunicación, empresas, organizaciones y aliados a acompañar a los cinco jóvenes durante esta experiencia y a convertirse en parte de una nueva página de la historia de la juventud dominicana.

El proyecto cuenta con FAIA Media como aliado principal y responsable de la transmisión en vivo del Récord Guinness, liderando la producción audiovisual durante los 20 días del reto y permitiendo su seguimiento nacional e internacional.

El Ministerio de Educación (MINERD) es responsable de la selección de los cinco lectores a través del PLERD y de la integración de unos 30 centros educativos y 1,500 estudiantes.

El INABIE tiene a su cargo la alimentación de los cinco jóvenes, mientras Grupo Ramos suple las meriendas durante los 20 días y la uniformidad de los participantes.

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