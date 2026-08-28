QAsesores celebra 50 años de trayectoria y presenta nueva identidad corporativa en mercado asesor

Equipo de QAsesores junto al presidente, vicepresidentes y alta gerencia de Grupo Universal. ( FOTO CEDIDA POR QASESORES )

La firma de corredores de seguros y reaseguros QAsesores conmemoró sus 50 años de evolución con una misa de acción de gracias oficiada en la Catedral Primada de América, marcando cinco décadas de evolución constante, crecimiento estratégico, visión de futuro y consolidación de relaciones de confianza dentro del sector asegurador.

Fundada en 1976 bajo el nombre de Asesores y Corredores de Seguros en la República Dominicana. En el 2016 ocurre un hito fundamental en su evolución, cuando la fusión de las carteras de Ramón Omar Alma y Carlos Federico Reyes, junto a Julio Senior, dio paso a QAsesores.

Esta integración reunió bajo una misma visión la experiencia, el conocimiento y la especialización en diferentes sectores y áreas de riesgo, impulsando el crecimiento de la firma y ampliando el alcance de sus operaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/foto-2-c0b36a32.jpg María Inés Alma durante la presentación de la nueva identidad corporativa de QAsesores. (FOTO CEDIDA POR QASESORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/foto-3-6f852e26.jpg Wilfredo Baquero, Ramón Omar Alma, la alcaldesa del DN, Carolina Mejía y Ángel del Valle. (FOTO CEDIDA POR QASESORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/foto-4-3e12d4ac.jpg Carlos Federico Reyes, Bernardo González del Rey, Ramón Omar Alma y Ángel del Valle durante la misa en la Catedral Primada de América. (FOTO CEDIDA POR QASESORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/foto-5-9ce7eda5.jpeg Yamil Alma, Massyel Arenas y Ramón Omar Alma. (FOTO CEDIDA POR QASESORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/foto-6-276f9b3e.jpeg Celebración de la misa de acción de gracias por el 50 aniversario de QAsesores en la Catedral Primada de América. (FOTO CEDIDA POR QASESORES) ‹ >

Expansión de alcence

A lo largo de su trayectoria, Q Asesores ha expandido de forma sostenida su alcance geográfico y cercanía comercial más allá de la ciudad capital, mediante la apertura de operaciones en puntos estratégicos del país.

Estos puntos incluyen a Las Terrenas, Constanza, Punta Cana y oficinas corresponsales en Santiago y Puerto plata, preservando el legado de integridad y fortaleciendo el respaldo integral a clientes y sectores clave de la economía nacional.

El modelo de servicio de la empresa se ha centrado en ofrecer soluciones personalizadas para la gestión y protección integral de riesgos, con experiencia en áreas que abarcan riesgos generales, salud, vida, protección patrimonial, fianzas y soluciones especializadas para distintos sectores de la economía.

Este enfoque combina un profundo conocimiento técnico con la capacidad de comprender las necesidades particulares de cada cliente y diseñar respuestas acordes con su realidad y nivel de exposición.

Con esta renovación de imagen, QAsesores busca proyectar de manera sólida, coherente y profesional la esencia que ha definido su trayectoria: un equipo de expertos comprometido con la protección del patrimonio, la salud y la vida de sus clientes.

Alcanzar medio siglo de operaciones representa un logro que va más allá de la permanencia en el tiempo; refleja la solidez de una organización que ha sabido preservar sus valores fundamentales mientras amplía progresivamente su alcance.

Hoy, esa capacidad se extiende más allá de las fronteras dominicanas, con operaciones en mercados del Caribe y Norteamérica, incluyendo Haití, Jamaica, Puerto Rico y Miami, fortaleciendo su capacidad para acompañar las necesidades de sus clientes dentro y fuera de la República Dominicana y consolidando su presencia en la gestión integral de riesgos.

"Este 50 aniversario es el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo comprometido con la excelencia. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros colaboradores, aseguradoras, suplidores, socios y aliados estratégicos, su respaldo y compromiso constante han sido el pilar de nuestra evolución", manifestó Ramón Omar Alma, socio director de QAsesores.

El equipo de socios directores de la firma lo integran además Ángel del Valle, Bernardo Gonzalez del Rey y Carlos Federico Reyes, bajo la gerencia general de Abelardo Acevedo.

Ellos se unieron a este agradecimiento durante el brindis conmemorativo celebrado en Portazul de la Ciudad Colonial, donde se dieron cita clientes, empresarios, políticos, catedráticos y tomadores de decisiones del sector empresarial para develar la nueva imagen y celebrar este hito trascendental.

Presentación de nueva identidad corporativa

En el marco de la celebración del 50 aniversario, evento en el que participaron colaboradores, suplidores, aseguradoras y aliados, QAsesores presentó oficialmente su nueva identidad corporativa.

Esta nueva identidad fue oncebida como reflejo de la empresa que es hoy y de la que proyecta hacia el futuro: una organización más moderna, conectada y preparada para anticiparse a las nuevas necesidades de sus clientes y a la transformación constante del entorno asegurador.

Esta renovación incluye un logotipo que combina un isotipo de trazos limpios en forma de "Q" junto a una tipografía moderna de alta legibilidad. Asimismo, adopta una nueva paleta cromática que aporta neutralidad y elegancia.

La nueva identidad visual se complementa con un enfoque más humano, incorporando un estilo fotográfico sofisticado y cálido que captura la cercanía de la firma con sus clientes en entornos corporativos modernos.

En este escenario, la firma enfatizó además el compromiso de traspasar una estructura sólida y adaptada a los nuevos tiempos a la nueva generación de líderes, conformado por María Inés Alma, Yamil Alma y Bernardo Gonzalez del Rey, quienes asumen el reto de continuar evolucionando, manteniendo la excelencia en el servicio, integrando nuevas tecnologías y enfrentando los riesgos emergentes del mercado global.