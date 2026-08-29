Doctora Merycarla Pichardo García participa en la revisión internacional de la guía AUA/SUFU

La doctora Merycarla Pichardo García formó parte del grupo internacional de especialistas que participó en la revisión por pares de la Guía AUA/SUFU para el diagnóstico y tratamiento de la vejiga hiperactiva idiopática. ( FOTO CEDIDA POR LA DOCTORA MERYCARLA PICHARDO GARCÍA )

La doctora Merycarla Pichardo García formó parte del grupo internacional de especialistas que participó en la revisión por pares de la Guía AUA/SUFU para el diagnóstico y tratamiento de la vejiga hiperactiva idiopática, publicada en 2024.

El documento fue desarrollado por la American Urological Association (AUA) y la Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction (SUFU), dos organizaciones de referencia en el ámbito de la urología, la urodinamia y la salud del suelo pélvico.

La participación de la doctora Pichardo García aparece reconocida oficialmente en la sección de revisores por pares de la guía, junto con especialistas de diferentes países. En esta fase, los profesionales invitados aportaron observaciones y comentarios dirigidos a evaluar el contenido antes de su publicación definitiva.

Una contribución al conocimiento médico internacional

La revisión por pares es una etapa fundamental en la elaboración de documentos científicos. Este proceso permite que especialistas externos examinen la claridad, pertinencia y aplicación clínica de las recomendaciones propuestas.

La inclusión de la doctora Merycarla Pichardo García en este grupo representa un reconocimiento a su experiencia profesional y a su compromiso con la actualización médica continua. También pone de manifiesto la importancia de incorporar diferentes perspectivas clínicas en el desarrollo de recomendaciones destinadas a orientar la atención de los pacientes.

Una guía basada en la evidencia científica

La guía AUA/SUFU tiene como objetivo ofrecer a los profesionales de la salud un marco clínico actualizado para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de la vejiga hiperactiva idiopática no neurogénica.

Para su elaboración se realizó una revisión sistemática de la evidencia publicada entre enero de 2013 y noviembre de 2023. Un total de 159 estudios fueron seleccionados para sustentar sus recomendaciones clínicas.

La vejiga hiperactiva puede afectar de manera considerable la rutina, el descanso, las relaciones sociales y la calidad de vida. Contar con orientaciones clínicas basadas en evidencia ayuda a los especialistas a ofrecer una atención más individualizada, tomando en consideración las características, necesidades y preferencias de cada paciente.

Compromiso con una atención de excelencia

La participación de la especialista en este proceso de revisión internacional reafirma su compromiso con una práctica médica fundamentada en la evidencia, la educación continua y los más altos estándares de calidad.

Este reconocimiento constituye, además, un motivo de satisfacción para sus pacientes y para la comunidad médica a la que representa, al destacar su contribución profesional en una iniciativa de alcance internacional destinada a mejorar el abordaje de la vejiga hiperactiva.

La doctora Pichardo García continúa trabajando para acercar a sus pacientes conocimientos, alternativas terapéuticas y protocolos clínicos actualizados que contribuyan a mejorar su salud y calidad de vida.