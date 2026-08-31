Banco Promerica reúne a líderes globales en Segundo Foro Internacional de Inversión

Francesca Rainieri, Víctor -Ito- Bisonó, Luis Abinader, Carlos Julio Camilo y Johannes Kelner. El segundo foro internacional de Banco Promerica contó con la participación del presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR LA ENTIDAD )

Banco Promerica República Dominicana celebró el 2do Foro Internacional de Inversión y Nearshoring de República Dominicana, consolidando un espacio de diálogo de alto nivel que reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, inversionistas nacionales e internacionales y ejecutivos de multinacionales para analizar las oportunidades que están redefiniendo la inversión, la manufactura y las cadenas globales de valor.

La actividad contó con la participación del presidente Luis Abinader; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó; el presidente y CEO de Grupo Promerica, Ramiro Ortiz Mayorga; el presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana, Carlos Julio Camilo.

Así como Johannes Kelner, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE); la presidenta del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Francesca Rainieri; junto a destacados representantes del sector productivo, industrial y de inversión del país.

El presidente Luis Abinader indicó que este foro se ha consolidado como un espacio de diálogo de alto nivel que reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, inversionistas nacionales e internacionales y ejecutivos de multinacionales para analizar las oportunidades que están redefiniendo la inversión, la manufactura y las cadenas globales de valor.

Durante la apertura del encuentro, Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana, destacó que la transformación de las cadenas globales de suministro y el crecimiento del nearshoring representan una oportunidad sin precedentes para economías con capacidad de ofrecer estabilidad, talento, infraestructura y visión de largo plazo.

"Hoy la conversación sobre inversión va mucho más allá de la ubicación geográfica. Los inversionistas buscan ecosistemas competitivos, capaces de integrar innovación, talento, infraestructura y capacidad de ejecución. La República Dominicana ha demostrado que puede competir en ese escenario y este foro busca precisamente generar conexiones, compartir experiencias internacionales y contribuir a la construcción de nuevas oportunidades de desarrollo para el país", expresó Carlos Julio Camilo.

Líderes internacionales

En esta edición, el foro profundizó en las oportunidades que ofrecen las industrias de dispositivos médicos y manufactura electrónica, reuniendo a líderes internacionales como Robert Griffin, Senior Vice President and General Manager, Wiring Devices de Eaton; Paul Guth, President de Pacon Manufacturing Corporation; Larry Vasco, General Manager Latin America North de Vantive; y Chris Chupp, Founder & CEO de Greater Goods, quienes compartieron perspectivas sobre inversión, innovación y manufactura avanzada.

La agenda también incluyó un análisis de la experiencia de Costa Rica en el desarrollo de las industrias de dispositivos médicos y servicios de valor agregado, con la participación de ejecutivos de Terumo Blood and Cell Technologies, Procter & Gamble y FZ Associates.

Asimismo, Manuel Estrella, presidente del Consejo de Directores de Grupo Estrella; Miguel Lama, presidente de Corporación Zona Franca Santiago; y Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA, abordaron los desafíos y oportunidades para fortalecer la capacidad productiva del país y atraer inversiones de mayor valor agregado.

La jornada concluyó con una conferencia magistral de Rebeca Hwang, emprendedora, inversionista y profesora de emprendimiento tecnológico en Stanford University, quien compartió su visión sobre las oportunidades que tiene la República Dominicana para fortalecer su competitividad y avanzar hacia industrias de mayor valor agregado.

El encuentro destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad inversionista internacional, consolidándose como un espacio de referencia para promover alianzas, atraer inversión y fortalecer la competitividad del país. Celebrado por primera vez en 2025, el Foro Internacional de Inversión y Nearshoring de República Dominicana continúa ampliando su alcance y relevancia dentro de la agenda económica nacional.