Corona Cero llega al menú de Burger King

Cervecería Nacional Dominicana, a través de su marca Cerveza Corona, continúa ampliando las ocasiones en las que sus consumidores pueden disfrutar de su portafolio con una nueva alianza junto a Burger King República Dominicana, que incorpora Corona Cero a su menú, convirtiéndose en una de las primeras cadenas de comida rápida del país en ofrecer una cerveza sin alcohol como parte de su propuesta.

Esta colaboración refleja cómo la categoría de cerveza continúa evolucionando y ampliando su relevancia en República Dominicana, con propuestas que responden a distintos momentos, preferencias y estilos de vida, manteniendo aquello que la hace única: su sabor, su versatilidad y su capacidad de acompañar los momentos de encuentro.

Transformación de los consumidores

Con la llegada de Corona Cero a Burger King, ambas marcas apuestan por transformar la manera en que las personas acompañan sus comidas y encuentros, ofreciendo una opción que permite disfrutar el característico sabor de Corona en una versión 0.0% alcohol.

"Innovar también es anticiparnos a cómo cambian nuestros consumidores y seguir ampliando las posibilidades de la categoría de cerveza. Alianzas como esta demuestran su capacidad de evolucionar y mantenerse presente en los momentos de encuentro, respondiendo a lo que las personas buscan hoy", afirmó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

"Esta alianza con Burger King representa una oportunidad para seguir acercando Corona Cero a nuevos consumidores y a momentos que antes no necesariamente estaban vinculados con una cerveza sin alcohol", expresó Lisamel Trinidad, Premium Brands Manager de Cervecería Nacional Dominicana.

Agregó que están viendo una transformación en la manera en que las personas eligen qué tomar y cuándo hacerlo, y "desde Corona queremos acompañar esa evolución como opciones que mantengan la calidad, el sabor y la esencia de la marca".

La incorporación de Corona Cero al menú de Burger King también refleja el crecimiento de las propuestas sin alcohol dentro de la industria de alimentos y bebidas, abriendo espacio a nuevas formas de consumo y a experiencias más flexibles.

Por su lado, Alexandra Ulloa, Directora de Marketing de Burger King República Dominicana expresó: "En Burger King buscamos constantemente ofrecer nuevas opciones que respondan a las preferencias de nuestros consumidores. La llegada de Corona Cero a nuestro menú nos permite sumar una alternativa sin alcohol para disfrutar la experiencia de una manera diferente".

A través de alianzas como esta, Cervecería Nacional Dominicana, junto a su marca Corona, continúa haciendo realidad su propósito de crear un futuro con más motivos para brindar, acompañando a sus consumidores en los momentos de disfrute, encuentro y celebración.