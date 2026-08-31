Ceo y altos ejecutivos de Vinci Airports visitan las terminales FBO operadas por Universal Aviation

El CEO de Vinci Airports, Rémi Maumon de Longevialle, encabezó una delegación de altos ejecutivos de la empresa durante una visita a las terminales de aviación ejecutiva (FBO) operadas por Universal Aviation en los aeropuertos internacionales Gregorio Luperón, en Puerto Plata, y Presidente Juan Bosch (El Catey), en Samaná.

Es parte de un recorrido de familiarización por las terminales concesionadas por Aerodom, filial de Vinci Airports en la República Dominicana.

La delegación fue recibida por Danilo Rosario Jiménez, director general de Universal Aviation en la República Dominicana, quien presentó la evolución de las operaciones de la empresa en el país, así como el modelo de servicio implementado en las terminales FBO, concebido para ofrecer una experiencia de clase mundial a pasajeros y tripulaciones de la aviación privada y corporativa.

Durante el recorrido, los ejecutivos conocieron las instalaciones, los procesos operativos y los estándares de atención al cliente que distinguen a Universal Aviation, empresa que actualmente opera las terminales FBO de los aeropuertos, concesionados por Aerodom.

Joaquín Balaguer (La Isabela)

En Santo Domingo

Gregorio Luperón , en Puerto Plata

, en Puerto Plata Juan Bosch, en Samaná

Al término del recorrido, los ejecutivos de VINCI Airports reconocieron el trabajo realizado por Universal Aviation en la gestión de las terminales FBO y destacaron la calidad de sus servicios, así como los altos estándares operativos y de atención al cliente que ofrece como socio estratégico de Aerodom.

Asimismo, valoraron positivamente la contribución de esta alianza al fortalecimiento de la aviación ejecutiva en la República Dominicana y al posicionamiento del país como un destino de referencia para el turismo de alto valor y la movilidad corporativa.

Un intercambio de experiencia

La visita formó parte de una agenda institucional que permitió a los ejecutivos de Vinci Airports conocer de primera mano los principales proyectos que se desarrollan en la República Dominicana, compartir con los equipos locales e intercambiar experiencias para continuar impulsando la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible de la infraestructura aeroportuaria.

Durante su estadía, la delegación sostuvo además una reunión con el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, ocasión en la que fue entregado oficialmente el reconocimiento Airport Service Quality (ASQ) otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, distinción que lo posiciona entre los mejores aeropuertos de América Latina y el Caribe en experiencia del pasajero.

Por su parte, Danilo Rosario Jiménez, director general de Universal Aviation República Dominicana, destacó la importancia de la visita como muestra de la solidez de la relación entre ambas organizaciones:

"Para Universal Aviation es un honor recibir al CEO de Vinci Airports y a miembros de su Comité Ejecutivo. Su visita representa un importante reconocimiento al trabajo realizado por nuestro equipo durante estos años y confirma la confianza depositada en nuestra operación para administrar las terminales FBO de tres de los principales aeropuertos concesionados por Aerodom. Más que una relación comercial, hemos construido una alianza estratégica basada en una visión compartida de excelencia operativa, innovación y servicio al cliente".

Rosario destacó que la colaboración entre ambas empresas ha permitido elevar significativamente los estándares de atención de la aviación ejecutiva en la República Dominicana, contribuyendo a fortalecer la competitividad del país como destino para el turismo de lujo, la inversión extranjera y la movilidad corporativa.

La delegación de Vinci Airports estuvo integrada además por:

Laurent Cavrois , director ejecutivo para Latinoamérica de Vinci Highways

, director ejecutivo para Latinoamérica de Vinci Highways Valérie Vesque-Jeancard , managing director para República Dominicana , Chile y Francia de Vinci Airports

, managing director para , Chile y Francia de Álvaro Leite , director Comercial (CCO); Benoit Forest , director de Operaciones y Data

, director Comercial (CCO); , director de Operaciones y Data Jerome Havard, director Financiero (CFO).

Por parte de Aerodom participaron Cyril Girot, director general; Carlos Rodolí, director del Clúster Norte; Carlos Núñez, director de Desarrollo de Negocios y Luis José López, director de Comunicación Corporativa, entre otros ejecutivos.