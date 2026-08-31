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Live Aqua Punta
Live Aqua Punta

Live Aqua Punta Cana acoge por segundo año desfile de bodas

El encuentro reunió a diseñadores, marcas, profesionales de la industria y huéspedes del hotel en una jornada dedicada a la moda nupcial

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    Live Aqua Punta Cana acoge por segundo año desfile de bodas
    Sarah Agramonte, Pedro Parets y Patricia Acosta. (CORTESÍA DE LIVE AQUA PUNTA CANA)

    Por segundo año consecutivo, Live Aqua Punta Cana fue escenario de The Wedding Event Bridal & Resorts Runway, una iniciativa de Revista Bodas A La Moda que reunió a invitados especiales, residentes de Punta Cana y huéspedes del hotel en una jornada que combinó moda nupcial y experiencias de lujo.

    La terraza de Live Aqua Punta Cana fue el escenario perfecto para presentar una selección de propuestas que formarán parte del próximo Bridal & Resorts Runway, con la participación de reconocidos diseñadores y firmas como:

    • Leonardo Fifth Avenue
    • Martín Polanco
    • Jeanette Limas
    • MiMichMo, de Mich Roman
    • La Novea
    • Masculino Formal

    Ellos presentaron colecciones cápsulas concebidas para esta plataforma.

    Más que un hotel de lujo

    La realización de dicho evento reafirma el posicionamiento de Live Aqua Punta Cana, hotel de lujo solo para adultos, como un destino para bodas y celebraciones, y al mismo tiempo propicia un escenario de conexión entre diseñadores, wedding planners, profesionales especializados, marcas y consumidores. 

    Su concepto de una sola boda al día garantiza una experiencia verdaderamente exclusiva y personalizada

    Al concluir el desfile, los invitados disfrutaron de un exclusivo cóctel y pop-up, acompañados por la música de un violinista en vivo, creando una atmósfera sofisticada que extendió la experiencia más allá de la pasarela.

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