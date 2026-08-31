Universal Aviation participa en el lanzamiento del "Super Yacht Rendezvous 2026"

Universal Aviation participó en el lanzamiento del "Super Yacht Rendezvous 2026" durante el Palm Beach International Boat Show, confirmando a la Marina de Casa de Campo como sede del encuentro en diciembre y posicionando a República Dominicana en el radar de la comunidad global del superyachting.

El anuncio sitúa a República Dominicana dentro de una conversación cada vez más relevante en torno al turismo ultra luxury en el Caribe, en un contexto donde la demanda global apunta hacia destinos capaces de ofrecer experiencias integradas, conectividad eficiente y estándares internacionales de servicio.

Este posicionamiento se ve respaldado por la visión estratégica del Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur), principal patrocinador del encuentro, que ha venido impulsando activamente la proyección del país en el segmento de lujo.

Iniciativas como el evento de turismo de alto nivel liderado por el ministro David Collado en Palm Beach han fortalecido la visibilidad de la República Dominicana ante audiencias clave del mercado internacional, consolidando una narrativa país alineada con las nuevas dinámicas del turismo premium.

En ese escenario, la presencia de Universal Aviation refuerza una dimensión clave de esa propuesta: la aviación ejecutiva como puerta de entrada a un ecosistema de lujo que trasciende el destino y se construye a lo largo de toda la experiencia de viaje.

Representada por su director general en República Dominicana, Danilo Rosario Jiménez, la marca desarrolló en Palm Beach una agenda de encuentros con propietarios de aeronaves, operadores de superyates y actores clave del segmento premium, fortaleciendo la visibilidad del país dentro de este circuito altamente especializado.

"El ´Super Yacht Rendezvous´ constituye una plataforma estratégica para proyectar a República Dominicana ante una audiencia altamente calificada. Desde Universal Aviation, facilitamos una experiencia integrada que conecta la llegada aérea con una oferta náutica de primer nivel, bajo estándares internacionales de servicio", expresó Danilo Rosario Jiménez.

El evento reunirá a una selecta flota de superyates y a un público internacional de alto poder adquisitivo, en una agenda orientada al networking de alto nivel, experiencias exclusivas y relacionamiento entre los principales actores del segmento.

Una sede de lujo

La elección de la Marina de Casa de Campo como sede reafirma su posicionamiento como la meca del turismo náutico de lujo en el Caribe, un enclave que combina infraestructura de clase mundial, privacidad y una propuesta lifestyle alineada con las exigencias del viajero internacional.

República Dominicana continúa consolidándose como una plataforma regional del turismo de lujo, respaldada por una combinación de conectividad aérea, infraestructura marina de alto nivel y una oferta de hospitalidad en evolución constante.

En ese contexto, Casa de Campo se afianza como uno de sus principales referentes, mientras Universal Aviation aporta los estándares operativos que permiten articular una experiencia verdaderamente integrada —desde la llegada aérea hasta la experiencia en destino.