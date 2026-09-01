Jumbo Beauty da inicio a su temporada de belleza

La plataforma Jumbo Beauty llega con una invitación formal a disfrutar de la belleza de verdad, con el inicio de su temporada de 45 días de descuentos, ofertas, talleres y encuentros de la mano de expertos.

El lanzamiento se hizo en el atrio central de Ágora Mall en Santo Domingo y mañana, 2 de septiembre, la experiencia se vivirá en Santiago. Ese día el público encontrará disponible ofertas para todas las edades en todas las sucursales

La iniciativa llega con la particularidad de estrenar un espacio para la comunidad digital, la cuenta de Instagram @jumbobeautyrd, y una promoción que promete llevar a sus ganadores a seis destinos de la belleza del mundo: París (Francia), Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos), Milán (Italia), São Paulo (Brasil) y Seúl (Corea del Sur),

Madelyn Martínez, vicepresidenta de Marketing y Retail Financiero de CCN, explicó que la plataforma busca inspirar a los dominicanos a vivir la belleza desde su propia realidad, alejada de presiones y estándares inalcanzables.

"En Jumbo creemos que la belleza más poderosa es aquella que nace de la autenticidad. Por eso, año tras año, desarrollamos esta plataforma con el propósito de inspirar a los dominicanos a celebrar su esencia, reconocer aquello que los hace únicos y vivir la belleza desde su propia realidad", expresó Martínez.

Beauty Box y marcas aliadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/img-20260901-wa0277-87f153c5.jpg Catherine Collado. (JUAN GUIO)

La creadora de contenido Katherine Collado, conocida como "La Comparona", será la imagen de una campaña. Ella presentó los tradicionales "Beauty Box" que este año sustituyen las tradicionales cajas por atractivas bolsas en tres tonos diferentes y tamaños según la necesidad.

Esta temporada cuenta con la incorporación de los perfumes Flor de Mayo, reconocidos por su variedad de fragancias y su relación calidad-precio, así como los productos de la marca coreana Soqu, exclusivos de Jumbo, alineados con las tendencias internacionales en el cuidado de la piel.

"Esta edición incorpora propuestas que responden a las nuevas preferencias de los consumidores, desde reconocidas marcas de perfumería hasta productos inspirados en la belleza coreana, reafirmando nuestro compromiso de ofrecer un portafolio moderno, relevante y a la vanguardia", afirmó Cinthia Antonio, vicepresidenta de Jumbo.

La marca también anunció que Jumbo Beauty contará con respaldo y proyección internacional, lo que permitirá su llegada a nuevos mercados fuera del país en el corto plazo, aunque por el momento no se han precisado los territorios específicos hacia los que se expandirá.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/img-20260901-wa0270-a366b3cc.jpg Techy Fatule, Tania Báez, Madelyn Martínez y Sócrates McKinney. (JUAN GUIO)