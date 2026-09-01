Merca Jumbo inaugura tienda en La Romana

El Padre Sánchez junto a colaboradores de CCN durante la bendición de la nueva sucursal Merca Jumbo La Romana. ( CEDIDA POR CCN )

Merca Jumbo abrió las puertas de su nueva sucursal en La Romana, con lo que alcanza un total de 11 tiendas a nivel nacional y amplía su presencia en la zona este del país.

La apertura forma parte del plan de expansión de la compañía, generando 90 empleos directos para la comunidad.

Ubicada en la Avenida Prof. Juan Bosch, esquina C. José María Imbert, Sector La Paz, esta nueva sucursal, representa la llegada de Merca Jumbo a La Romana con una propuesta clara: ser el mejor vecino de la comunidad, brindando una experiencia de compra práctica, ágil y agradable.

Con 2,000 metros cuadrados de extensión y capacidad para 155 vehículos, la tienda fue concebida para ofrecer una experiencia de compra moderna, cómoda y accesible, pensados para que hacer las compras diarias sean una experiencia sencilla y eficiente.

Su formato de autoservicio y su surtido variado (que incluye marcas propias, exclusivas y reconocidas del mercado) garantizan frescura, calidad y conveniencia en cada visita. Los clientes también podrán acceder a servicios adicionales como farmacia, servicios del Subagente Banreservas y cajeros automáticos.

"En Merca Jumbo seguimos creciendo con el propósito de estar cada vez más cerca de nuestros clientes", expresó Zamira Guerrero Numa, vicepresidenta de Merca Jumbo.

"La apertura de esta nueva sucursal en La Romana representa un paso importante en nuestra misión de acompañar a las familias dominicanas con una experiencia de compra moderna, conveniente y adaptada a sus necesidades", agregó.

Como parte de su propuesta de valor, la app Merca estará disponible en La Romana a partir del sábado 29 de agosto, permitiendo a los clientes realizar sus compras con servicio de delivery de forma práctica, fácil y rápida.

Fiel a su promesa de ofrecer los mejores precios todos los días, la compañía continúa apostando por sus marcas propias como pilar de ahorro. Entre ellas destaca Líder, que ofrece productos de alta calidad a precios competitivos, permitiendo a las familias optimizar su presupuesto sin sacrificar calidad.

La llegada de Merca Jumbo a La Romana reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo de las comunidades donde opera, fortaleciendo la economía local y promoviendo el bienestar de las familias dominicanas.

"En Merca Jumbo apostamos al crecimiento de nuestras marcas para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes", expresó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo Formatos y Retail.

"Con esta apertura reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos de calidad y los mejores precios todos los días, consolidando a Merca Jumbo como el mejor vecino de las comunidades donde tiene presencia".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/merca-jumbo-romana-2-044aa6f6.jpg Representantes del Hogar de Ancianos Padre Abreu reciben donativo. (CEDIDA POR CCN)

En coherencia con su espíritu de cercanía y responsabilidad social, Merca Jumbo decidió que, en lugar de realizar un gran evento de apertura, destinaría esos recursos al Hogar de Ancianos Padre Abreu.

Esta institución, desde 1954, brinda albergue permanente, alimentación, atención médica, acompañamiento psicológico y apoyo humano a adultos mayores de escasos recursos o en situación de desamparo, reafirmando así el compromiso de Centro Cuesta Nacional y sus marcas de generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

Horarios

Merca Jumbo La Romana ya es parte del vecindario e invita a todos los romanenses a conocer su nueva tienda. Estará operando de lunes a sábados de 7:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, y domingos, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

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