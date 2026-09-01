Netsol reúne principales fabricantes de tecnología en NetDecisions 2026

La empresa Netsol, Soluciones de Redes reunió a más de 350 actores del sector tecnológico, entre fabricantes, profesionales, empresarios y asistentes, durante la celebración de NetDecisions 2026, un encuentro que convirtió a República Dominicana en un espacio para conocer las principales novedades de las marcas líderes de la industria.

El evento, celebrado recientemente en el Hotel Embajador, congregó en un mismo espacio a reconocidos fabricantes internacionales como Fortinet, Huawei, Schneider Electric, Axis, Milestone, Panduit, Ruckus, Vertiv, HP, Logitech, Samsung, Lenovo, HPE Aruba, Nitrotel, GenetecADM Cloud, Barco, Commscope, Suprema y Hanwha.

NetDecisions 2026 combinó una exhibición tecnológica con una agenda de conferencias y espacios de networking, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano las tendencias y soluciones que están transformando la infraestructura tecnológica y la operación de las empresas.

Durante la jornada fueron presentadas soluciones vinculadas a redes, conectividad, ciberseguridad, infraestructura, centros de datos, video vigilancia, comunicaciones empresariales y transformación digital, con la participación directa de especialistas y representantes de las marcas participantes.

El programa de conferencias incluyó exposiciones de Fortinet, Genetec, ADM Cloud, HP, Milestone, Huawei y Vertiv, abordando temas de interés para el sector, como seguridad corporativa, prevención de fraudes, futuro del trabajo, video vigilancia, soluciones empresariales y Edge Computing en Latinoamérica.

Fortaleciendo vínculos

Para la empresa, el encuentro representó una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el mercado dominicano y los grandes fabricantes internacionales, al tiempo que consolidó un espacio para el intercambio de conocimientos, la generación de contactos y la exploración de nuevas oportunidades de negocios.

Diego Joubert, CEO de Netsol, destacó que "NetDecisions 2026 demostró la capacidad del mercado dominicano para conectar con las principales tendencias y fabricantes de la industria tecnológica. La participación de más de 350 actores confirma el interés que existe en el país por conocer nuevas soluciones y generar conexiones que contribuyan al crecimiento de las empresas".

Por su parte, Katherine Luciano, CFO de Netsol, resaltó la importancia estratégica del encuentro para el desarrollo del sector empresarial y tecnológico del país.

"Desde Netsol entendemos que este tipo de encuentros no solo generan oportunidades de negocios, sino que también impulsan alianzas estratégicas y decisiones de inversión orientadas a la transformación digital sostenible de las organizaciones", expresó Luciano.

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