Banreservas celebra la fidelidad de sus clientes preferentes y pymes entre aromas y sabores

Juan Carlos García, Víctor Mercedes, Pablo de la Rosa, Ysidro García, Alexander González y Ezequiel Hazim. ( CORTESÍA DE BANRESERVAS )

El Banco de Reservas celebró un encuentro especial con clientes de los segmentos Preferente y Pyme en Santo Domingo, concebido para agradecer su confianza y fortalecer los vínculos que la institución mantiene con este importante grupo.

La actividad reunió a clientes y ejecutivos en un ambiente cálido, elegante y contemporáneo, donde se combinaron espacios de relacionamiento, orientación financiera y experiencias gastronómicas e interactivas.

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, quien habló en representación del presidente ejecutivo de la entidad, doctor Leonardo Aguilera, agradeció la confianza de los asistentes y destacó la importancia de mantener una relación cercana con quienes forman parte del desarrollo y dinamismo de los distintos sectores productivos del país.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Banreservas de continuar ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus clientes, contribuyendo al fortalecimiento de sus proyectos personales y empresariales.

Amenidades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/7-clara-y-los-funkers-30feeb13.jpg Clara y Los Funkers. (CORTESÍA DE BANRESERVAS)

Durante la velada, los invitados compartieron con ejecutivos de negocios de la institución mientras disfrutaban de una propuesta musical a cargo de la agrupación Clara y Los Funkers, que fusionó ritmos de:

soul

funk

rock

La experiencia incluyó cocteles de autor, chocolates elaborados con un 70 % de cacao y una selección de platillos especiales, acompañados de una ambientación con aromas frescos y relajantes. Los asistentes también pudieron disfrutar de demostraciones preparadas especialmente para la ocasión.

Con iniciativas como esta, Banreservas procura estrechar su relación con sus clientes y propiciar escenarios que favorezcan el intercambio de experiencias, la generación de oportunidades y el desarrollo de nuevas conexiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/6-glenny-vega-laura-rodriguez-y-desiree-gomez-f090db49.jpg Glenny Vega, Laura Rodríguez y Desirée Gómez. (CORTESÍA DE BANRESERVAS)

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