Banreservas celebra la fidelidad de sus clientes preferentes y pymes entre aromas y sabores
Durante la velada, los invitados compartieron con ejecutivos de negocios de la institución mientras disfrutaban de una propuesta musical a cargo de la agrupación Clara y Los Funkers
El Banco de Reservas celebró un encuentro especial con clientes de los segmentos Preferente y Pyme en Santo Domingo, concebido para agradecer su confianza y fortalecer los vínculos que la institución mantiene con este importante grupo.
La actividad reunió a clientes y ejecutivos en un ambiente cálido, elegante y contemporáneo, donde se combinaron espacios de relacionamiento, orientación financiera y experiencias gastronómicas e interactivas.
El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, quien habló en representación del presidente ejecutivo de la entidad, doctor Leonardo Aguilera, agradeció la confianza de los asistentes y destacó la importancia de mantener una relación cercana con quienes forman parte del desarrollo y dinamismo de los distintos sectores productivos del país.
Asimismo, reafirmó el compromiso de Banreservas de continuar ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus clientes, contribuyendo al fortalecimiento de sus proyectos personales y empresariales.
Amenidades
Durante la velada, los invitados compartieron con ejecutivos de negocios de la institución mientras disfrutaban de una propuesta musical a cargo de la agrupación Clara y Los Funkers, que fusionó ritmos de:
- soul
- funk
- rock
La experiencia incluyó cocteles de autor, chocolates elaborados con un 70 % de cacao y una selección de platillos especiales, acompañados de una ambientación con aromas frescos y relajantes. Los asistentes también pudieron disfrutar de demostraciones preparadas especialmente para la ocasión.
Con iniciativas como esta, Banreservas procura estrechar su relación con sus clientes y propiciar escenarios que favorezcan el intercambio de experiencias, la generación de oportunidades y el desarrollo de nuevas conexiones.