CCI Puesto de Bolsa inaugura oficinas en Metropolitan Garden Plaza

Jorge Rodri´guez, Jose´ Antonio Fonseca y Jose´ Joaqui´n Crespo. ( CORTESÍA DE CCI PUESTO DE BOLSA )

CCI Puesto de Bolsa inauguró sus nuevas oficinas en Metropolitan Garden Plaza, en Santiago de los Caballeros, ciudad donde mantiene operaciones desde agosto de 2014 y una cartera vinculada al empresariado y los inversionistas de la región Norte.

La apertura coincide con los 15 años de trayectoria de la firma en el mercado de valores dominicano. Las instalaciones, ubicadas en el primer nivel de la plaza, cuentan con espacios destinados a la atención y asesoría financiera de sus clientes.

El acto estuvo encabezado por José Antonio Fonseca, presidente ejecutivo de CCI Puesto de Bolsa, y Jorge Rodríguez, vicepresidente de Negocios, quienes acompañaron a clientes y aliados estratégicos durante este encuentro.

Fonseca recordó la llegada de la firma a Santiago y valoró el crecimiento alcanzado desde entonces.

"Hoy, como parte de la celebración de nuestros 15 años en el mercado de valores dominicano, damos un paso trascendental en nuestro plan de expansión. Esta nueva oficina refleja nuestra solidez y la confianza que la Zona Norte ha depositado en nosotros", expresó.

Propósito hacia la experiencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/unnamed-1-44ae8959.png Instalaciones. (CORTESÍA DE CCI PUESTO DE BOLSA)

Como parte de su visión de servicio y crecimiento, la firma destacó durante el encuentro la filosofía que orienta su relación con los clientes. "En CCI Puesto de Bolsa somos una entidad innovadora, confiable y cercana, enfocada en acompañar a las personas a tomar decisiones financieras con criterio".

Desde estas nuevas instalaciones el equipo reafirma el compromiso con cada uno de sus clientes. "Conectamos las soluciones del mercado con la realidad y los planes de cada persona, aportando la guía y criterio necesarios para que puedan darle una dirección clara a sus decisiones y seguir avanzando hacia lo que quieren lograr", puntualizó Fonseca.

Rodríguez explicó que la nueva ubicación responde también al propósito de elevar la experiencia de atención.

"La elección de Metropolitan Garden Plaza responde a nuestro deseo constante de brindar una experiencia superior. Hemos diseñado un espacio en el primer piso que no solo es más moderno y accesible, sino que está pensado exclusivamente para ofrecer una atención de primer nivel, más cercana y personalizada".

Con las nuevas instalaciones, CCI Puesto de Bolsa amplía su capacidad de servicio en Santiago y da continuidad a su crecimiento en la región Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/unnamed-18-5ee7eed2.jpg Persio Abreu y Alba Luz de Abreu. (CCI PUESTO DE BOLSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/unnamed-19-51c4875c.jpg Roselyn Redondo, Lenina Redondo y Fina Rodriguez. (CCI PUESTO DE BOLSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/unnamed-20-e7046074.jpg Enrique Rivera y Jacqueline Sánchez. (CCI PUESTO DE BOLSA ) ‹ >