Jóvenes beneficiados con las becas, junto a autoridades universitarias y de Humano Seguros. ( JUAN GUIO )

Humano Seguros extiende su programa de responsabilidad social hacia la educación y hoy hizo entrega de la primera edición, en la que fueron beneficiados 20 jóvenes estudiantes.

La iniciativa, denominada "Becas de excelencia", busca apoyar la formación de jóvenes con destacado desempeño académico, potencial de liderazgo y compromiso con la sociedad, al tiempo que procura acercarlos al mundo profesional.

En esta primera edición, los beneficiarios fueron seleccionados en alianza con cinco instituciones de educación superior: el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Apec (Unapec) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

También la Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), todas integrantes de la Red Universitaria por el Avance de la Educación Dominicana (Runed).

El programa contempla un modelo de acompañamiento durante el proceso formativo, mediante el cual los estudiantes tendrán acceso a orientación académica y profesional, programas de pasantías, participación en proyectos especiales y potenciales oportunidades de inserción laboral en Humano Seguros.

Jóvenes con potencial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/img-20260902-wa0331-b281f97e.jpg Diana Brea,Laura Marta y Adriana Taveras (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/img-20260902-wa0333-5681694e.jpg Liz Rodríguez, César Castro, Yuniel De Oleo y Laura Almeida (JUAN GUIO ) ‹ >

El proceso de selección inició con los candidatos preseleccionados por las universidades participantes, quienes previamente habían sido sometidos a evaluaciones académicas y pruebas de aptitud.

A partir de esos resultados, Humano Seguros realizó entrevistas a profundidad con los estudiantes para identificar otros elementos, además de su rendimiento académico, que respondieran al perfil buscado por la empresa.

Diomares Musa, vicepresidenta de Desarrollo de Mercados, Productos y Canales de Humano Seguros, explicó que el proceso tomó en cuenta la excelencia académica, pero también el liderazgo, los valores y la participación de los jóvenes en iniciativas de impacto social.

"El enfoque vino más por su alta puntuación académica, pero también por sus atributos de liderazgo, valores, su asociación con los valores nuestros y, sobre todo, la contribución a la sociedad", señaló.

De acuerdo con Musa, varios de los seleccionados han participado en proyectos de responsabilidad social, competencias vinculadas con sus comunidades, iniciativas de apoyo a fundaciones y otras acciones que evidencian su interés por generar aportes más allá de las aulas.

"Estas no son unas becas que están asociadas 100 % a la condición socioeconómica del candidato, sino más bien al potencial", explicó.

En ese sentido, agregó que para Humano Seguros el potencial está estrechamente relacionado con la integridad y la capacidad de los jóvenes para generar cambios.

"Una persona tiene potencial porque es íntegra. No solamente saca buenas notas, sino que también tiene la capacidad de poder hacer cosas distintas y poder lograr empujar muchas cosas", manifestó.

Una nueva apuesta por la educación

Con esta iniciativa, Humano Seguros amplía el alcance de su programa de responsabilidad social, que durante más de 16 años ha estado enfocado en apoyar a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad a través de ocho fundaciones.

"Quisimos ampliar el impacto de nuestro programa, extenderlo a la educación. En la educación hay muchas cosas por hacer y empezamos con esta iniciativa de becas", indicó Musa.

La ejecutiva destacó que el propósito no se limita a financiar los estudios universitarios, sino que busca contribuir a la formación de profesionales integrales, capaces de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad.

"Es una iniciativa que va más allá, es de formar profesionales y personas más íntegras y más integrales que puedan contribuir con la sociedad", afirmó.

Durante el acto que contó con el ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como representantes de las universidades representantes, el presidente de Humano Seguros, Eduardo Cruz, también resaltó el papel de la educación como una herramienta de transformación social.

"Cuando hablamos de bienestar, no nos referimos solamente a lo que hacemos desde nuestra actividad aseguradora. Hablamos también de crear las condiciones que permitan a las personas crecer, desarrollarse y alcanzar su potencial", expresó.

Mientras que Carlos Mitnik, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Humano Seguros, destacó que el acompañamiento a los becarios continuará durante su trayectoria universitaria.

"Para nosotros esta relación no termina con la entrega de una beca; en muchos sentidos, comienza hoy", manifestó.

Carreras estratégicas

"Becas de Excelencia" está orientado principalmente a disciplinas Steam, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, , además de otras áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Entre las carreras contempladas figuran Economía, Ciencias Actuariales, Matemáticas, Estadística, Ingeniería de Sistemas, Informática, Telemática, Ciencia de Datos, Ingeniería Industrial y Finanzas.

Los 20 jóvenes beneficiados pertenecen a las cinco universidades participantes:

De la Unphu: Jolimar Hernández Castillo, José Albierys Reyes Cabrera, Yelitza Ramírez Mora y Nashla Marie Genao Cuello.

De Intec: César Castro, Laura Almeida, Yuniel De Oleo y Liz Rodríguez.

De Unibe: Luisangie Alcántara Sosa, Amelia María Suriel Mercedes, Estrella Marie Frías Mejía y José Armando Pezzotti Arias.

De Pucmm: Diana Brea Hernández, Laura Patricia Marte Lacosta, José Ángel Martín Acosta y Adriana Taveras Morales.

De Unapec: Jogeysi Carrasco De León, Odris Paola Aquino Rosario, Branley Alberto Santana De Peña y Eva Leongina Montalvo Martínez.