RD Fashion Week 2026 anuncia sus novedades

RD Fashion Week ya tiene fecha con el futuro. Del 15 al 17 de octubre, la plataforma se llevará a cabo de la mano de firmas nacionales e internacionales de la moda.

Entre ellos, Raúl López, el diseñador dominicano detrás de Luar y una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea en Nueva York, su participación es un guiño a la diáspora dominicana que ha llevado el nombre del país a escenarios internacionales.

Los detalles se revelaron durante un encuentro en el restaurante Vyuda, donde la directora del RD Fashion Week, Melkis Díaz, quien anunció que en esta ocasión la semana contará con los primeros RD Fashion Awards, un nuevo reconocimiento para dominicanos que triunfan más allá de nuestras fronteras.

Figuras femeninas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/fashion-week-rd-2026-cotel-de-prensa-1-2949f457.jpg Melkis Díaz (JUAN GUIO)

A esto se suma Amara como embajadora internacional, Floralba Caba, segunda finalista de Miss RD Universo 2026, como imagen nacional, y Ana María García Gómez al frente de RD Fashion Kids.

Hablando de los más pequeños, RD Fashion Kids también se prepara para crecer, a partir del verano de 2027 se convertirá en una experiencia de tres días dedicada por completo a la moda infantil.

En cuanto al calendario de diseñadores, la edición reunirá nombres consagrados como Giannina Azar, Leonel Lirio y Vladimir Jiménez, junto a una ola de talento emergente y la participación especial del colombiano Nailer Blanco y el panameño Tony Vergara.

"Queremos impulsar a nuestros diseñadores, abrir espacio a los nuevos talentos y continuar creando conexiones internacionales que permitan que nuestra moda llegue cada vez más lejos", resumió Díaz sobre la visión detrás de esta nueva entrega.

Moda Infantil

Durante el encuentro también se anunció el crecimiento de RD Fashion Kids, que a partir del verano de 2027 iniciará una nueva etapa al convertirse en una plataforma de tres días de experiencias dedicadas completamente a la moda infantil.

La propuesta reunirá a diseñadores, marcas, modelos infantiles, talentos emergentes, familias y profesionales del sector en un mismo escenario, donde la creatividad, las nuevas generaciones y la industria de la moda infantil serán protagonistas.

Pasarelas, experiencias de marca, espacios de formación, actividades especiales y oportunidades para descubrir nuevas propuestas formarán parte de esta plataforma, creada para impulsar, profesionalizar y proyectar la moda infantil dominicana.

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