Biencar Pilod Luciano publica novela que interroga el sueño de emigrar

"Irazú Akeyra tenía la razón: yo no regresaría". Con esa frase comienza Yo solo quería una beca, la segunda novela de la escritora dominicana Biencar Pilod Luciano.

Desde sus primeras páginas, la obra plantea el conflicto de partir en busca de una vida distinta y descubrir que todo regreso, incluso el imaginado, ocurre desde una identidad transformada.

Publicada en España por Grupo Editorial Círculo Rojo, la novela circula en más de 4,000 librerías españolas y está disponible en formato físico y digital a través de Amazon para lectores de República Dominicana, Estados Unidos y otros mercados.

Con esta publicación, Pilod Luciano fortalece una trayectoria literaria construida desde la diáspora y amplía la presencia de voces dominicanas en el mercado editorial internacional.

Nacida en Santiago y radicada en Estados Unidos, su escritura se nutre de vivencias propias y cercanas, transformadas por la ficción, para explorar asuntos universales como la identidad, la ambición, el desarraigo y las decisiones que acompañan la búsqueda de la libertad, incluso cuando esta implica asumir consecuencias inesperadas.

La novela sigue a una joven dominicana que convierte su desempeño académico en una vía hacia comenzar una vida nueva.

Al emigrar, sin embargo, descubre que alcanzar la meta no resuelve todas las preguntas. Desde la distancia comienza a reconocer el valor de aquello que dejó atrás, mientras enfrenta las renuncias y contradicciones de la realidad que ha elegido.

La beca funciona, así, como una metáfora de cualquier objetivo sobre el que una persona haya depositado sus expectativas a plenitud: un título universitario, una carrera, una visa, un matrimonio, el dinero o la posibilidad de comenzar de nuevo.

"La beca podría ser cualquier meta que en algún momento idealizamos, buscamos y logramos. Representa eso que nos hace mirar en retrospectiva y reevaluar nuestras elecciones con la claridad que proporcionan el tiempo y la experiencia. También nos enseña a disfrutar el camino, en lugar de obsesionarnos con un destino que puede ser muy distinto de lo que esperábamos", explica Biencar Pilod Luciano.

La portada, creada por la ilustradora dominicana Caro López Corominas, condensa visualmente el sentido de la obra: la palabra "beca" aparece tachada y sustituida a mano por "vida".

El gesto transforma el título en una declaración y revela la pregunta esencial de la novela: qué queda de nuestros sueños cuando dejan de ser promesas y se convierten en realidad.

Una escritura desde la diáspora

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/biencar-portada-5362b639.jpg La escritura de esta joven se nutre de vivencias propias y cercanas, transformadas por la ficción (CORTESÍABIENCAR PILOD LUCIANO)

Pilod Luciano sitúa su identidad literaria en el cruce de la filosofía del yo, la narrativa femenina y el realismo social latinoamericano. Su escritura se interesa por la identidad, las relaciones humanas y la manera en que las experiencias transforman la percepción que cada persona tiene de sí misma.

Entre sus referentes reconoce a Elena Ferrante, por su tratamiento de la identidad femenina y las relaciones interpersonales, y al escritor dominicano Dan-el Padilla Peralta, cuya obra aborda las contradicciones y las zonas menos visibles del llamado sueño americano.

"Publicar como escritora dominicana desde la diáspora es un privilegio que asumo con mucho compromiso. El arte es una plataforma para la visibilización, el debate y la crítica constructiva. Como autora con acceso a un mercado internacional, siento que debo aprovecharla", afirma.

Ese compromiso también tiene una dimensión familiar. La autora reside en Estados Unidos junto a su familia y procura que sus hijos, criados dentro de un hogar multicultural, mantengan una relación cercana con sus raíces dominicanas. En su literatura, República Dominicana permanece como territorio de origen, memoria y referencia emocional.

Seis años después de Ipseidades

Yo solo quería una beca llega seis años después de Ipseidades, la primera novela de Pilod Luciano, con la que logró conectar con lectores y clubes de lectura de distintos países.

La distancia entre ambas publicaciones respondió a una decisión personal: reducir la presión que acompañó su debut y recuperar el disfrute de escribir sin convertir la publicación en la única medida del proceso creativo.

"Esta vez no tenía nada que demostrar. Ya lo había hecho antes. Quería disfrutar el proceso y detenerme en cada personaje, cada escena, cada palabra y cada capítulo", señala.

Como parte de esa búsqueda, escribió a mano el primer borrador completo de la novela, una práctica que le permitió concentrarse en una sola historia y mantener una relación más cercana con el lenguaje.

Aunque la nueva obra dialoga con el universo de Ipseidades, puede leerse de manera independiente. Para la autora, la conexión entre ambos libros no depende de una secuencia temporal, sino de los procesos emocionales de sus personajes.

"Mis libros no están definidos por el tiempo de una forma cronológica, sino por procesos", explica. "Están escritos, pero no todo está dicho". Su lector ideal, asegura, es alguien curioso, dispuesto a acercarse a historias de mujeres narradas con honestidad y abierto a observar una misma situación desde distintas perspectivas.

La novela Yo solo quería una beca está disponible en formato físico y digital a través de Amazon y circula en más de 4,000 librerías de España. Su distribución en Latinoamérica incluye la plataforma Buscalibre.