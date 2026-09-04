Caribbean Educa celebra el Campamento de Películas 2026 junto a 200 niños

Andrea Taveras Pichardo de Netdu, Michael Carrady y Ana López. ( FOTO CEDIDA POR CARIBBEAN EDUCA )

Comunidad Caribbean Educa, proyecto de responsabilidad social del grupo Caribbean Cinemas, celebró una nueva edición de su Campamento de Películas, una jornada especial que reunió a 200 niños de diferentes sectores de Santo Domingo para despedir las vacaciones compartiendo un día lleno de aprendizaje, diversión y experiencias memorables.

La iniciativa despertó un gran interés entre las familias, alcanzando más de 500 inscripciones, de las cuales fueron seleccionados 200 niños para participar en la edición 2026, realizada en las instalaciones de Sambil.

Desde tempranas horas, los participantes disfrutaron de un programa que combinó actividades educativas y recreativas, dinámicas de integración, alimentación y espacios de aprendizaje. De la mano de Netdu, los niños participaron en experiencias educativas orientadas a reforzar conocimientos y valores, mientras compartían y aprendían de una manera divertida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/campamento-1-87724331.jpeg La comunidad Caribbean Educa celebró una nueva edición de su Campamento de Películas, una jornada especial que reunió a 200 niños de diferentes sectores de Santo Domingo. (FOTO CEDIDA POR CARIBBEAN EDUCA)

Como parte de la dinámica, los participantes también formaron parte de una proyección de película, uno de los momentos más esperados del campamento.

Además, pensando en el próximo regreso a clases, Caribbean Cinemas hizo posible la entrega de 200 kits escolares, reafirmando el compromiso de la empresa con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones.

"Cada año este campamento nos recuerda el valor que tiene crear espacios donde nuestros niños puedan aprender, compartir y, sobre todo, sentirse importantes. Desde Comunidad Caribbean Educa creemos firmemente en la educación como una herramienta de transformación. Ver la alegría de estos niños y contar con más de 500 familias interesadas en participar nos motiva a continuar haciendo crecer esta iniciativa y llegar cada vez a más comunidades", expresó Michael Carrady, representante de Comunidad Caribbean Educa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/campamento-2-620eb218.jpeg El campamento contó además con el apoyo de un equipo de voluntarios, integrado en gran parte por colaboradores de Caribbean Cinemas y Downtown Center. (FOTO CEDIDA POR CARIBBEAN EDUCA)

El campamento contó además con el apoyo de un equipo de voluntarios, integrado en gran parte por colaboradores de Caribbean Cinemas y Downtown Center, quienes acompañaron a los niños durante toda la jornada y contribuyeron con su tiempo y entrega al desarrollo de cada una de las actividades.

Con esta nueva edición, Comunidad Caribbean Educa reafirma su compromiso de continuar creando iniciativas que utilicen la educación, el arte, la cultura y el entretenimiento como herramientas para generar oportunidades y experiencias positivas en niños y comunidades.

Sobre Comunidad Caribbean Educa

Comunidad Caribbean Educa es el proyecto de responsabilidad social del grupo Caribbean Cinemas, creado para desarrollar iniciativas dirigidas a contribuir con la educación y formación de las personas a través del arte y la cultura durante las distintas etapas de su vida.

Sus pilares están alineados con temas como la educación de calidad, el trabajo decente y la igualdad de género.

Para conocer más sobre Comunidad Caribbean Educa y sus próximas iniciativas, puede seguir sus redes sociales en @comunidadcaribbean.