Celebran tercera edición de "Developer´s Night: Future Visión 2035"

Javier Rodri´guez Zelnick, Carlos Aguilar, Robert De La Cruz, Jesu´s Mayobanex Suazo y Juan Rau´l Díaz. ( CORTESÍA DE APARTAMENTOS RD )

La tercera edición de ´Developer´s Night: Future Visión 2035´ reunió a figuras del desarrollo inmobiliario y la construcción con la mirada puesta en los retos y oportunidades de la próxima década.

La noche coincidió con el décimo aniversario de Apartamentos RD, empresa organizadora del evento desarrollado en InterContinental Real Santo Domingo.

La jornada combinó conferencias y reconocimientos; así como banca, infraestructura, arquitectura, urbanismo y desarrollo inmobiliario estuvieron representados en una agenda que reflejó la diversidad de actores que intervienen hoy en la concepción y ejecución de nuevos proyectos.

Durante su intervención, Robert de la Cruz, CEO de Apartamentos RD, destacó que la empresa alcanza en 2026 una década de operaciones, período en el que ha atendido a más de 7,000 clientes y participado en la comercialización de más de 300 proyectos.

De la Cruz recordó que Developer´s Night surgió en 2018 y regresó este año con una visión proyectada hacia 2035: "Donde otros ven un terreno, nosotros vemos un proyecto. Somos capaces de ver el futuro antes de que exista", expresó al referirse a la capacidad de anticipación que demanda el negocio inmobiliario.

Conferencias

El primer bloque reunió a Hostos Rizik, director general de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RD Vial; Javier A. Rodríguez Zelnick, presidente ejecutivo y CEO del Banco López de Haro, y Carlos Aguilar, socio director y arquitecto principal de GVA.

Sus intervenciones acercaron al público a distintas áreas que inciden directamente en el desarrollo de proyectos, desde la infraestructura y el financiamiento hasta la arquitectura y la planificación.

Más adelante participó Jesús Mayobanex Suazo, CEO de Visor Urbano RD, con más de 20 años de experiencia en planificación y desarrollo territorial y exdirector de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional. Tras su conferencia recibió un reconocimiento por sus aportes al sector.

La conferencia de cierre estuvo a cargo de Juan Raúl Ruiz, cofundador y socio de Luxia Labs, firma de arquitectura y desarrollo inmobiliario. Su trayectoria está vinculada a la conceptualización de proyectos que integran diseño, innovación y viabilidad comercial. Al finalizar también fue distinguido por su labor profesional.

Trayectorias reconocidas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/3--manuel-fernelis-y-hostos-rizik-2e4fa7f0.jpg Manuel Fernelis y Hostos Rizik. (APARTAMENTOS RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/4--javier-rodriguez-zelnick-y-hugo-perez-ovalles-53a50020.jpg Javier _Rodríguez Zelnick y Hugo Pérez Ovalles. (APARTAMENTOS RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/7--rodrigo-carrascosa-y-david-martin-a6f1bf0b.jpg Rodrigo Carrascosa y David Martín (APARTAMENTOS RD) ‹ >

Uno de los momentos centrales de Developer´s Night estuvo dedicado a profesionales y empresarios que han contribuido al crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción en República Dominicana.

El gran reconocimiento especial fue otorgado a Jesús Montano, empresario y desarrollador vinculado a Grupo San Juan Punta Cana, con trayectoria en proyectos residenciales y turísticos de la zona Este.

También fueron distinguidos los ingenieros Luis Abbott y Martín Abbott, reconocidos por su trabajo en ingeniería estructural, construcción y formación profesional. La lista de homenajeados incluyó además al arquitecto Víctor Hermida, director de Constructora Hermida, con una extensa trayectoria en diseño, desarrollo y ejecución de proyectos en el país.