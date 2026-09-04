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Porsche Wellness Drive Experience
Porsche Wellness Drive Experience

Porsche Center Santo Domingo conecta bienestar y movimiento en el Porsche Wellness Drive Experience

Durante el encuentro, las participantes disfrutaron de una sesión de Pilates y de un espacio para conectar y compartir, en una experiencia vinculada al estilo de vida asociado a Porsche

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    Porsche Center Santo Domingo conecta bienestar y movimiento en el Porsche Wellness Drive Experience
    María Castellanos, Dominique Cordero, y María Paula Lizardo. (FOTO CEDIDA POR EL PORSCHE CENTER SANTO DOMINGO)

    Porsche Center Santo Domingo realizó el Porsche Wellness Drive Experience, una experiencia que reunió bienestar, movimiento y el espíritu de la marca en un encuentro dirigido a la comunidad Porsche en República Dominicana, junto al El Macan Eléctrico, el Cayenne y el 911 Turbo S.

    La actividad convocó a un grupo de invitadas en un ambiente en el que el movimiento y el bienestar estuvieron presentes como ejes principales de la jornada.

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    Lorenna Pierre.
    Lorenna Pierre. (FOTO CEDIDA POR ELPORSCHE CENTER SANTO DOMINGO )
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    Porsche Center Santo Domingo Rita Guzmán y Alicia mera.
    Porsche Center Santo Domingo Rita Guzmán y Alicia mera. (FOTO CEDIDA POR ELPORSCHE CENTER SANTO DOMINGO )

      Durante el encuentro, las participantes disfrutaron de una sesión de Pilates y de un espacio para conectar y compartir, en una experiencia vinculada al estilo de vida asociado a Porsche.

      "En Porsche buscamos crear experiencias que vayan más allá de nuestros vehículos y que conecten con las pasiones y el estilo de vida de nuestra comunidad. El Porsche Wellness Drive Experience representa precisamente esa visión: movimiento, bienestar y el placer de vivir experiencias extraordinarias", afirmó Natalia Soto, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Porsche Center Santo Domingo.

      Encuentro con modelos de Porsche

      Como parte de la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca algunos de los modelos de Porsche presentes en el encuentro: el Macan Eléctrico, el Cayenne y el 911 Turbo S.

      La presencia de estos vehículos permitió a las invitadas acercarse a elementos relacionados con su diseño, tecnología e ingeniería, dentro del contexto de la experiencia.

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      Claridiana Mejía y Francia Rosario.
      Claridiana Mejía y Francia Rosario. (FOTO CEDIDA POR EL PORSCHE CENTER SANTO DOMINGO.)
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      Belén Benito, Ana Paula Lebrón, y Adela Arbaje.
      Belén Benito, Ana Paula Lebrón, y Adela Arbaje. (FOTO CEDIDA POR ELPORSCHE CENTER SANTO DOMINGO.)

        El encuentro contó con el apoyo de Visa Infinite, aliado de la actividad, que acompañó esta propuesta vinculada con el bienestar y el estilo de vida de sus clientes.

        • Con el Porsche Wellness Drive Experience, Porsche Center Santo Domingo presentó una actividad que relaciona la marca con el movimiento y el bienestar, ampliando la experiencia Porsche más allá de la conducción.
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