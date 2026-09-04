Clerhp amplía su red internacional de brokers mediante un acuerdo estratégico con Keller Williams

Foto equipo de Keller Willams RD, y José Joaquín Alonso de Clerhp. ( FOTO CEDIDA POR CLERHP )

El grupo español Clerhp, especializado en ingeniería, arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario, continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con la firma de un acuerdo de colaboración con Keller Williams República Dominicana, una de las mayores franquicias inmobiliarias a nivel global.

El acuerdo ha sido suscrito recientemente en las oficinas de Keller Williams en RD, ubicadas en Santo Domingo, y supone el inicio de una nueva línea de colaboración orientada a ampliar la red de brokers y agentes inmobiliarios vinculados a los proyectos desarrollados por Clerhp.

En representación de Clerhp, el acuerdo fue firmado por Juan Andrés Romero, presidente de la compañía, mientras que por parte de Keller Williams República Dominicana asistieron sus representantes Wanda del Orbe y Rodelixsa Manzueta.

Las negociaciones y el desarrollo del acuerdo han sido liderados por José Joaquín Alonso, director de Brokers de Clerhp, dentro de la estrategia de la compañía para continuar incorporando nuevos colaboradores y redes inmobiliarias capaces de acercar sus proyectos a inversores y clientes de diferentes mercados.

Formación y conocimiento de Larimar City & Resort

Como parte del acuerdo, Clerhp y Keller Williams RD desarrollarán diferentes acciones destinadas a que los agentes inmobiliarios de la red conozcan en profundidad Larimar City & Resort, tanto el concepto urbanístico, como sus diferentes desarrollos residenciales, servicios, amenidades y propuesta de estilo de vida.

"Queremos que cada agente conozca Larimar City & Resort en profundidad, entienda su dimensión y pueda trasladar a sus clientes todo el potencial del proyecto. La formación es clave para seguir construyendo una red comercial sólida e internacional", señala José Joaquín Alonso, Director de Red de Brokers para Clerhp.

Primer encuentro privado con clientes de Keller Williams RD

Como parte de esta colaboración Larimar City & Resort ha recibido este 29 de agosto a un grupo de clientes y amigos de Keller Williams RD en un encuentro privado celebrado en el terreno donde se construye el propio proyecto.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer in situ la evolución de Larimar City & Resort, descubrir su propuesta de Smart City y acceder a información sobre sus desarrollos y oportunidades inmobiliarias.

Clerhp genera alianzas para acercar Larimar a nuevos mercados

Con este acuerdo, Clerhp refuerza una estrategia comercial basada en la creación de alianzas con redes inmobiliarias. La compañía continuará trabajando durante los próximos meses en nuevos acuerdos que permitan ampliar esta red y aumentar la presencia del proyecto entre inversores y clientes nacionales e internacionales.