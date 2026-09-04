La Fundación Oncoserv lleva el bienestar integral de las mujeres a Holistic Garden

Oscar Gutiérrez, Estela, Ichanel, Daniela de la Rosa, Sócrates Mckinney. ( CORTESÍA FUNDACIÓN ONCOSERV )

El bienestar integral de las mujeres ocupa el centro de Holistic Garden by Cápsula Rosa, una propuesta de la Fundación Oncoserv que combina reflexión, autocuidado, conexión personal y alimentación consciente.

El encuentro, fue celebrado en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, reunió a mujeres en torno a una visión amplia del cuidado de la salud.

Impulsada por Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, la iniciativa forma parte de la evolución de Cápsula Rosa y plantea incorporar el bienestar emocional y personal a las conversaciones sobre salud y prevención.

"Queremos crear espacios donde las mujeres puedan detenerse, escucharse y dedicar tiempo a su bienestar. La salud también implica reconocer cómo nos sentimos, cómo manejamos nuestras emociones y qué lugar ocupa el autocuidado en nuestra vida cotidiana", expresó Rodríguez.

En el contexto dominicano, propuestas de este tipo contribuyen a ampliar la conversación sobre el bienestar de las mujeres y a generar espacios donde el autocuidado pueda abordarse desde distintas perspectivas.

Para la Fundación Oncoserv, cuya labor está vinculada a la prevención y al acompañamiento de pacientes oncológicos, Cápsula Rosa constituye además una vía para acercar contenidos de educación y sensibilización a nuevos públicos.

La programación de Holistic Garden integró:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/dsc08128-arlette-inoa-y-priscila-inoa-00982c28.jpg Arlette Inoa y Priscila Inoa. (CORTESÍA DEFUNDACIÓN ONCOSERV ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/dsc08151-giuliana-carniel-e-ivelisse-de-la-rosa-0e492e38.jpg Giuliana Carniel e Ivelisse de la Rosa (CORTESÍAFUNDACIÓN ONCOSERV) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/dsc08192-gabriela-tovar-alba-fana-y-ivanna-santana-50336558.jpg Gabriela Tovar, Alba Faña y Ivanna Santana. (CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN ONCOSERV) ‹ >

Un ritual de bienvenida , la dinámica "Conexión a la Madre Tierra"

, la dinámica U n ejercicio de silencio y gratitud

n ejercicio de silencio y gratitud Una sesión de Chi Kung

Un viaje sonoro, "Aromas de bienestar" y "Sanación del útero"

y Almuerzo saludable preparado por Cosimo Urso, chef ejecutivo del hotel

preparado por Un Ritual de Despedida.

El encuentro contó con la participación de Sandino Grullón, Mario Larrauri, Dominic Fuentes y Garomas, junto a otros facilitadores.

Para Sócrates McKinney, productor de Cápsula Rosa, Holistic Garden parte de la necesidad de crear momentos de pausa y conexión personal. "Holistic Garden no es un evento; es una invitación a volver al lugar donde comienza toda transformación: nuestro interior", señaló.