La Fundación Oncoserv lleva el bienestar integral de las mujeres a Holistic Garden
La iniciativa Cápsula Rosa reunió reflexión, conexión personal, bienestar y alimentación consciente en un encuentro celebrado en el Hotel Kimpton Las Mercedes
El bienestar integral de las mujeres ocupa el centro de Holistic Garden by Cápsula Rosa, una propuesta de la Fundación Oncoserv que combina reflexión, autocuidado, conexión personal y alimentación consciente.
El encuentro, fue celebrado en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, reunió a mujeres en torno a una visión amplia del cuidado de la salud.
Impulsada por Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, la iniciativa forma parte de la evolución de Cápsula Rosa y plantea incorporar el bienestar emocional y personal a las conversaciones sobre salud y prevención.
"Queremos crear espacios donde las mujeres puedan detenerse, escucharse y dedicar tiempo a su bienestar. La salud también implica reconocer cómo nos sentimos, cómo manejamos nuestras emociones y qué lugar ocupa el autocuidado en nuestra vida cotidiana", expresó Rodríguez.
En el contexto dominicano, propuestas de este tipo contribuyen a ampliar la conversación sobre el bienestar de las mujeres y a generar espacios donde el autocuidado pueda abordarse desde distintas perspectivas.
Para la Fundación Oncoserv, cuya labor está vinculada a la prevención y al acompañamiento de pacientes oncológicos, Cápsula Rosa constituye además una vía para acercar contenidos de educación y sensibilización a nuevos públicos.
La programación de Holistic Garden integró:
- Un ritual de bienvenida, la dinámica "Conexión a la Madre Tierra"
- Un ejercicio de silencio y gratitud
- Una sesión de Chi Kung
- Un viaje sonoro, "Aromas de bienestar" y "Sanación del útero"
- Almuerzo saludable preparado por Cosimo Urso, chef ejecutivo del hotel
- Un Ritual de Despedida.
El encuentro contó con la participación de Sandino Grullón, Mario Larrauri, Dominic Fuentes y Garomas, junto a otros facilitadores.
Para Sócrates McKinney, productor de Cápsula Rosa, Holistic Garden parte de la necesidad de crear momentos de pausa y conexión personal. "Holistic Garden no es un evento; es una invitación a volver al lugar donde comienza toda transformación: nuestro interior", señaló.