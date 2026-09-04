AMA: la invitación de Hiedy Paniagua a vestir cada versión de ti

Hiedy Paniagua presenta AMA, una propuesta que conecta moda, bienestar y conversaciones para acompañar a la mujer en sus distintas etapas y celebrar cada versión de sí misma. ( CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA )

Hay momentos en los que una mujer siente que está dejando atrás una versión de sí misma para darle espacio a otra.

Y es precisamente desde ese proceso de cambio que nace AMA, el nuevo universo creado por Hiedy Paniagua, que apuesta por conectar moda, bienestar y conversaciones con la vida real.

La propuesta fue presentada oficialmente durante "Vístete de tu historia", un encuentro que sirvió como punto de partida para mostrar los diferentes pilares que darán forma a la marca. Porque, aunque la ropa es parte importante de esta historia, AMA busca ir mucho más allá del vestuario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img3489jpg-00f7bc51.jpeg Piezas de ropa en la presentación de AMA. (CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img3490jpg-0c919b8c.jpeg La presentación de AMA. (CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img3526jpg-e7cbe5e7.jpeg Hiedy Paniagua durante la presentación de AMA. (CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img3575jpg-0317acc6.jpeg Vicky Naut, Evelyn Betancourt, Hiedy Paniagua, Tania Báez y Katherine Castro. (CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA) ‹ >

"AMA nace de mis propios procesos, de aprender a dejar atrás versiones de mí que ya no resuenan conmigo y entender que, en cada etapa, tenemos que volver a conocernos. Hay muchas versiones de nosotras mismas y todas son válidas", compartió Paniagua durante el encuentro.

Una marca que se lleva puesta

La primera línea de ropa de AMA propone prendas pensadas para acompañar a la mujer desde la comodidad, la autenticidad y la libertad de moverse a su propio ritmo.

A esta propuesta se suma AMA Caribe, una colección de trajes de baño que llegará próximamente y que encuentra inspiración en la energía, los colores y la esencia del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img3528jpg-3c28eb63.jpeg Con ropa, trajes de baño, un podcast y experiencias de bienestar, AMA busca acompañar a la mujer en sus procesos de cambio y transformación. (CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA)

Así, la moda se convierte en uno de los puntos de entrada a un universo que busca hablar también de cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y cómo vivimos cada etapa.

Conversaciones que conectan

Y si la ropa permite expresar quiénes somos, las conversaciones también forman parte de esa construcción. Por eso, otro de los anuncios de la noche fue AMA El Podcast, una plataforma que abordará temas como bienestar, amor propio, relaciones, salud y procesos personales.

La idea es crear un espacio cercano, de esos en los que una puede reconocerse en la historia de otra. Porque crecer no siempre significa tener las respuestas; muchas veces implica cuestionarse, cambiar de rumbo y empezar nuevamente.

Mujeres reales, historias reales

Ese espíritu estuvo presente también en el panel "Mujeres que inspiran", donde distintas mujeres compartieron experiencias, retos y aprendizajes desde sus propias perspectivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img3561jpg-cc7951c1.jpeg Hiedy Paniagua en el panel "Mujeres que inspiran" junto a Evelyn Betancourt, Tania Báez y Katherine Castro. (CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA)

Más que mostrar historias perfectas, la conversación puso sobre la mesa algo mucho más cercano: que cada mujer tiene un recorrido distinto y que también hay valor en las etapas de dudas, cambios y reconstrucción.

Un ecosistema en construcción

Con esta primera presentación, AMA deja claro que su propuesta no se limita a una colección de ropa. El proyecto integra moda, trajes de baño, podcast y experiencias de bienestar, con la intención de seguir sumando iniciativas que conecten cuerpo, mente, emociones y estilo de vida.

Además, el encuentro contó con el respaldo de diferentes marcas patrocinadoras y aliados que se sumaron a esta primera experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img3613jpg-7e1e1c94.jpeg AMAreúne moda, bienestar, experiencias y conversaciones en torno a una idea: aprender a reconocerse y abrazar cada etapa de la vida. (CEDIDA POR HIEDY PANIAGUA)

Para Paniagua, sin embargo, el verdadero propósito está en crear una comunidad que pueda crecer junto a la marca y acompañar a las mujeres mientras atraviesan sus propias transformaciones.

Y ahí está la esencia de AMA: no se trata de borrar las versiones anteriores de quiénes somos, sino de reconocerlas como parte de nuestra historia.

"Vístete de tu historia" es, en ese sentido, más que el nombre de un lanzamiento. Es una invitación a aceptar los cambios, abrazar las distintas versiones de una misma y entender que la historia personal no tiene por qué esconderse. También puede llevarse puesta.

AMA apenas comienza. Y su universo promete seguir creciendo con nuevas colecciones, conversaciones y experiencias alrededor de la moda, el bienestar y la comunidad.

Puedes seguir las novedades de AMA en @holahiedy y @ama.wellnessliving.