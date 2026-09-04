Lavazza fortalece su presencia en República Dominicana y apuesta por el turismo

Thomas Bacci y Juan Tomás Díaz en la feria de Asonahores, donde participaron con la histórica marca italiana de café Lavazza. ( CEDIDA POR LAVAZZA RD )

Con más de 130 años de trayectoria, Lavazza, una de las marcas italianas de café de mayor reconocimiento internacional, continúa ampliando su presencia en República Dominicana.

La firma asistió a la feria de Asonahores, uno de los principales encuentros de la industria turística y hotelera del país, con una propuesta especialmente orientada al sector de la hospitalidad.

Hoteles, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos vinculados al turismo forman parte del público al que la marca busca acercar su propuesta, basada en la tradición cafetera italiana, la innovación y la calidad.

La participación de Lavazza en esta plataforma representa un paso más en su estrategia de crecimiento en el mercado dominicano y refleja el interés de la compañía por acompañar la evolución de una industria turística que continúa ganando relevancia.

El café como experiencia

Durante la feria, la marca tuvo la oportunidad de conectar con profesionales y representantes de distintos segmentos de la industria, al tiempo que mostró las posibilidades de integrar la experiencia del café italiano en diferentes espacios de consumo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-101226-am-807aee81.jpeg Ejecutivos de Lavazza en República Dominicana en la Expo Comercial de Asonahores. (CEDIDA POR LAVAZZA RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-101227-am-faf44f48.jpeg Ejecutivos de Lavazza en República Dominicana en la Expo Comercial de Asonahores. (CEDIDA POR LAVAZZA RD) ‹ >

La presencia en Asonahores también refuerza la visión de Lavazza de República Dominicana como un mercado con oportunidades de desarrollo, particularmente dentro de la industria de la hospitalidad, donde el café forma parte cada vez más de la experiencia que hoteles, restaurantes y establecimientos gastronómicos ofrecen a sus clientes.

Con esta participación, Lavazza reafirma su intención de seguir construyendo vínculos en el país y de contribuir, desde su especialidad, al crecimiento y sofisticación de la oferta gastronómica y turística dominicana.



