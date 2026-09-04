Days to Shine 2026 inaugura su octava edición bajo el lema "Shine Now"

Juan Vicens, Jorge Urgal, Victoria Naut, Emilio Estefan, Evelyn Betancourt y Carlos Rodríguez realizan el corte de cinta para formalizar el inicio de Days to Shine. ( FOTO CEDIDA POR DAYS TO SHINE )

"Shine Now" es el mensaje que acompaña este año a Days to Shine, que inició su octava edición en República Dominicana con un llamado a dejar de posponer aquello que se quiere construir y a aprovechar el presente como el momento para actuar.

La plataforma abrió su nueva edición con el tradicional Pink Night, celebrado en el Hotel El Embajador, donde se dieron cita invitados especiales, aliados, marcas y miembros de su comunidad.

La noche inaugural estuvo encabezada por Evelyn Betancourt, fundadora de Days to Shine, junto a los socios fundadores Victoria Naut, Carlos Rodríguez, Jorge Urgal y Juan Vicens.

"Estamos felices de darles la bienvenida a la octava edición de Days to Shine República Dominicana, donde comenzó este sueño que hoy llega a miles de mujeres en nuestro país y en Estados Unidos. Este año estamos recorriendo varias ciudades con nuestra gira Shine Now, con la que buscamos unir a las latinas en Estados Unidos", expresó Betancourt.

Emilio Estefan participa en el corte de cinta

Uno de los momentos centrales de la noche fue el tradicional corte de cinta, con el que quedó formalmente inaugurada la edición 2026. En el acto participaron Betancourt, los socios fundadores e invitados especiales.

Entre ellos estuvo Emilio Estefan, padrino y socio de Days to Shine, quien compartió unas palabras sobre su vínculo con la plataforma y destacó el valor de República Dominicana, su gente y la energía que caracteriza al país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/9-jorge-urgal-victoria-naut-emilio-estefan-evelyn-betancourt-y-carlos-rodriguez-7c737875.jpg Jorge Urgal, Victoria Naut, Emilio Estefan, Evelyn Betancourt y Carlos Rodríguez. (FOTO CEDIDA POR DAYS TO SHINE)

También participó Ignacio Peñalver, director del Hotel El Embajador, sede que la organización reconoce como su casa para brillar en República Dominicana.

El rosa fue el protagonista desde la recepción de los invitados y el Pink Carpet, donde también se desarrollaron experiencias de marcas, brindis y encuentros entre los asistentes.

La agenda continúa este viernes y sábado

Days to Shine continuará este 4 y 5 de septiembre en el Hotel El Embajador con una agenda que incluye conferencias, talleres, experiencias de marcas, moda y entretenimiento.

Entre los participantes anunciados figuran Juan Roberto Musa, Erika de la Vega, Yizette Cifredo, María Alejandra Guzmán y Anamía Abreu.

La edición de este año también incorpora la Sala de Despecho en formato pop-up, mientras que la moda tendrá un espacio con el desfile de Ila by Bea, como parte de un programa de mentoría desarrollado por Stitch Lab junto a Lexus y Days to Shine.

La información sobre la programación y las actividades de esta octava edición fue ofrecida por Days to Shine a través de una nota de prensa.

Bajo el concepto "Shine Now", la organización plantea esta edición como una invitación a pasar de la intención a la acción y a reconocer el presente como el momento para comenzar.