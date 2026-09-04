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"Radar Global", libro que pone bajo la lupa el presente y futuro de seguros, reaseguros y finanzas

El libro de Carlos Ramón Romero Bobadilla ofrece una mirada estratégica a los principales desafíos, tendencias y oportunidades que enfrenta actualmente la industria

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    "Radar Global", libro que pone bajo la lupa el presente y futuro de seguros, reaseguros y finanzas
    Carlos Ramón Romero Bobadilla presenta su obra "Radar Global: Seguros, Reaseguros y Finanzas". (FOTO CEDIDA POR CARLOS RAMÓN ROMERO BOBADILLA.)

    El sector asegurador dominicano suma una nueva obra de referencia con la presentación de "Radar Global: Seguros, Reaseguros y Finanzas", del ejecutivo y especialista Carlos Ramón Romero Bobadilla, quien reúne en esta publicación más de cuatro décadas de experiencia profesional y gremial en la industria aseguradora.

    El libro fue presentado este jueves 13 de agosto, de 6:00 de la tarde. a 8:30 de la noche, en la Sala de Actos de Cuesta Centro del Libro, en Santo Domingo. "Radar Global: seguros, reaseguros y finanzas" cuenta con el prólogo del Lic. José Manuel Vargas Quintana, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS).

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    Infografía
    El libro Radar Global: seguros, reaseguros y finanzas. (FOTO CEDIDA POR CARLOS RAMÓN ROMERO BOBADILLA)

    Mirada estratégica

    Con el subtítulo "Claves, estrategias y perspectivas para los profesionales del seguro, el reaseguro y las finanzas", Radar Global ofrece una mirada estratégica a los principales desafíos, tendencias y oportunidades que enfrenta actualmente la industria.

    La publicación nace de la experiencia acumulada por Romero Bobadilla a lo largo de más de 40 años de trayectoria en posiciones de alta responsabilidad dentro del sector asegurador y empresarial dominicano.

    Es licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y realizó estudios especializados en Seguros Generales en el Swiss Insurance Training Centre (SITC), en Zúrich, Suiza, además de formación en administración y en el idioma inglés.

    Su recorrido profesional en la industria aseguradora comenzó en Compañía Nacional de Seguros, donde se desempeñó como vicepresidente técnico entre 1983 y 1994. Posteriormente fue copropietario de Gerencia de Riesgos, S.A., firma dedicada al corretaje de seguros.

    Entre 1996 y 2006 desarrolló una importante etapa ejecutiva en Tricom, S.A., donde ocupó las posiciones de vicepresidente Residencial y Negocios y vicepresidente de Customer Relationship Management (CRM).

    Su trayectoria en el sector asegurador alcanzó posteriormente posiciones de máxima dirección.

    Entre 2007 y 2016 fue principal oficial ejecutivo y presidente ejecutivo de Proseguros / Seguros Sura. Más adelante, ocupó la posición de vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Seguros WorldWide, entre 2016 y 2018, y fue presidente ejecutivo de Multiseguros, S.A., entre 2018 y 2020.

    Desde 2020 es gerente de FRL Corredores de Seguros & Consultoría, SRL, desde donde continúa aportando su experiencia al mercado asegurador.

    Fortalecimiento institucional 

    A esta trayectoria empresarial se suma una activa participación en el fortalecimiento institucional de la industria. Romero Bobadilla fue presidente de la Junta Consultiva de Seguros y presidente de la Junta de Directores de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), además de presidir diversos comités técnicos especializados en seguros generales.

    Esta combinación de experiencia ejecutiva, técnica y gremial le permite abordar en Radar Global los cambios y desafíos del sector desde una perspectiva amplia y estratégica.

    Más que un recuento de experiencias, el libro busca aportar conocimiento y herramientas para comprender un mercado en constante transformación, abordando temas relacionados con seguros, reaseguros, finanzas, gestión de riesgos y nuevas tendencias de la industria.

    El libro está dirigido a profesionales, empresarios, ejecutivos, estudiantes y especialistas interesados en conocer la evolución del sector y las oportunidades que plantea su futuro.

    Con Radar Global, Romero Bobadilla convierte décadas de experiencia en una propuesta de conocimiento que busca contribuir a la formación y reflexión de las nuevas generaciones y de quienes hoy tienen la responsabilidad de tomar decisiones dentro de la industria aseguradora y financiera.

    El autor expresó su especial agradecimiento a las empresas patrocinadoras que hicieron posible la materialización de este proyecto editorial, cuyo respaldo representa una muestra de compromiso con la educación, la formación continua y el fortalecimiento de la cultura aseguradora y financiera en la República Dominicana.

    La presentación reunió a representantes del sector asegurador y financiero, ejecutivos, profesionales, empresarios y relacionados, quienes acompañaron al autor en este nuevo capítulo de una trayectoria dedicada al desarrollo y fortalecimiento de la industria.

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