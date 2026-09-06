La Fundación Vida Sin Violencia conmemora su 17 aniversario

Directiva de la fundación durante el evento. ( CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN )

La Fundación Vida Sin Violencia conmemoró su 17 aniversario con una eucaristía en acción de gracias, oficiada por sacerdote José Luis de la Cruz Sosa, rector de la universidad Católica Santo Domingo.

En la homilía, celebrada en la parroquia universitaria Santa María de la Anunciación, De la Cruz felicitó, bendijo y destacó la labor loable que realiza la fundación a favor de la convivencia pacífica de nuestro país.

De su lado, la presidenta, Yanira Fondeur, expresó que el 17 aniversario representa mucho más que el paso del tiempo.

Se trata de una trayectoria de servicio, compromiso, perseverancia para aportar a una transformación social, que ha sido el resultado de muchas voluntades que han creído que prevenir la violencia, educar y construir familias en paz es posible y necesario.

Gratitud

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/whatsapp-image-2026-09-04-at-94748-am-1-49f834b5.jpeg El acto religioso se desarrolló en la parroquia universitaria Santa María de la Anunciación, De la Cruz (CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN)

Agradeció a Dios, a la directiva, colaboradores, profesionales, relacionados, medios de comunicación, entidades, centros educativos, todo el apoyo brindado y reiteró el compromiso de seguir creando conciencia de prevenir la violencia con proyectos educativos que promuevan las relaciones sanas, respetuosas, empática y corresponsables que garanticen la convivencia pacífica.

Fondeur puntualizó que han sido 17 años de servicio a la comunidad, de aprendizajes y evolución, de credibilidad y confianza, de voluntades unidas, impactando a miles de personas en la promoción de la cultura de paz.

Agradecemos la presencia en la eucarística de:

La presidenta de Adme, Michelle Ortiz

de Adme, De la psicóloga clínica Dayana Fernández

Doctor José Manuel Hernández