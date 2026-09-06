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Fundación Vida Sin Violencia
Fundación Vida Sin Violencia

La Fundación Vida Sin Violencia conmemora su 17 aniversario

Durante el evento se resaltó la trayectoria de servicio, compromiso y perseverancia para aportar a una transformación social

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    La Fundación Vida Sin Violencia conmemora su 17 aniversario
    Directiva de la fundación durante el evento. (CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN)

    La Fundación  Vida Sin Violencia  conmemoró su 17 aniversario con una eucaristía en acción de gracias, oficiada  por sacerdote José Luis de la Cruz Sosa, rector de la universidad Católica Santo Domingo.

    En la homilía, celebrada en la parroquia universitaria Santa María de la Anunciación, De la Cruz felicitó, bendijo y destacó la labor loable que realiza la fundación  a favor de la convivencia pacífica de nuestro país.

    De su lado, la presidenta, Yanira Fondeur, expresó que el 17 aniversario representa mucho más que el paso del tiempo.

    Se trata de una trayectoria de servicio, compromiso, perseverancia para aportar a una transformación social, que ha sido el resultado de muchas voluntades que han creído que prevenir la violencia, educar y construir familias en paz es posible y necesario. 

    Gratitud

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    Infografía
    El acto religioso se desarrolló en la parroquia universitaria Santa María de la Anunciación, De la Cruz (CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN)

    Agradeció a Dios, a la directiva, colaboradores, profesionales, relacionados, medios de comunicación, entidades, centros educativos,  todo el apoyo brindado y reiteró el compromiso de seguir creando conciencia de prevenir la violencia con proyectos educativos que promuevan las relaciones sanas, respetuosas, empática  y corresponsables que garanticen la convivencia pacífica. 

    Fondeur puntualizó que han sido 17 años de servicio a la comunidad, de aprendizajes y evolución, de credibilidad y confianza, de voluntades unidas, impactando a miles de personas en la promoción de la cultura de paz

    Agradecemos la presencia en la eucarística de:

    • La presidenta de Adme, Michelle Ortiz
    • De la psicóloga clínica Dayana Fernández
    • Doctor José Manuel Hernández
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