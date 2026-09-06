Infotep y Grupo Punta Cana sostienen un encuentro

Elías Rainieri y Maira Morla Pineda. ( CORTESÍA DE INFOTEP Y GRUPO PUNTA CANA )

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla, sostuvo un encuentro con el CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, en el marco de la 38.ª edición de la Exposición Comercial 2026, que se celebra en Punta Cana.

Durante la reunión se abordaron iniciativas de capacitación orientadas a continuar impulsando el desarrollo del sector turístico en la región Este del país.

Morla y Rainieri intercambiaron impresiones sobre las necesidades actuales y futuras de formación del sector, así como:

Las oportunidades de colaboración para fortalecer las competencias de los trabajadores.

Ampliar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes y adultos en las distintas áreas vinculadas a la actividad turística.

Programas de capacitación pertinentes

La directora general del Infotep destacó la importancia de mantener una formación técnico-profesional alineada con las demandas de un sector turístico en constante evolución, especialmente en destinos como Punta Cana, que requieren talento humano cada vez más especializado y preparado para responder a los estándares internacionales.

En ese sentido, Morla reafirmó la disposición del Infotep de continuar articulando esfuerzos con el sector empresarial para desarrollar programas de capacitación pertinentes, que contribuyan al crecimiento sostenible del turismo y al bienestar de las comunidades de la zona.

De su lado, Frank Elías Rainieri mostró gran interés en las iniciativas planteadas, resaltando la importancia de fortalecer la capacitación del capital humano como un elemento fundamental para acompañar el crecimiento y la transformación que experimenta el destino turístico de Punta Cana.

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El encuentro se produjo durante la Exposición Comercial 2026 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), uno de los principales espacios de intercambio empresarial de la región, que reúne a representantes del sector productivo, turístico y comercial.