Beauty Must abre las puertas de su nueva tienda en el Ensanche Paraíso

Raquel de Jesús, Mayi Aristy y Tairi Lora. ( CORTESÍA DE BEAUTY MUST )

Beauty Must Store, parte del Grupo Farach, celebra la apertura de su nueva tienda ubicada en Plaza Skinita II del Ensanche Paraíso, presentando un espacio completamente remodelado que invita a descubrir y disfrutar el mundo de la belleza a través de una experiencia más moderna, cercana e inspiradora.

Esta nueva etapa de Beauty Must Paraíso responde al compromiso de la empresa de evolucionar junto a sus consumidores, creando un ambiente renovado donde pueden encontrar en un mismo lugar una amplia selección de productos para el cuidado del cabello, maquillaje, cuidado facial, cuidado personal y herramientas de belleza.

La tienda reúne un destacado portafolio de prestigiosas marcas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran Kérastase, L´Oréal Professionnel, Olaplex, Truss Professional, Remington, L´Oréal Paris y Wet n Wild, ofreciendo alternativas para diferentes necesidades, estilos y rutinas de belleza.

Este nuevo espacio busca enriquecer la experiencia dentro de la tienda, facilitando el descubrimiento de productos, novedades y tendencias, así como el acceso a orientación especializada de acuerdo con las necesidades de cada consumidor.

Con su nueva imagen, Beauty Must Paraíso reafirma su esencia como un destino para los amantes de la belleza, combinando variedad, asesoría y tendencias en un espacio diseñado para descubrir, experimentar y encontrar nuevos favoritos.

Como parte de esta nueva etapa, la tienda continuará desarrollando actividades, experiencias y encuentros especiales que permitan fortalecer la conexión entre consumidores y marcas, convirtiendo cada visita en una oportunidad para explorar nuevas formas de vivir y disfrutar la belleza.

Esencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/paloma-rodriguez-4891e381.jpg Paloma Rodriguez. (CORTESÍA DE BEAUTY MUST PARAÍSO)

Beauty Must Store una tienda concepto creada por Corporación Farach para acercar a los consumidores a su portafolio de marcas y ofrecer, en un mismo espacio, soluciones para diferentes necesidades de belleza y cuidado personal.

A través de sus tiendas, Beauty Must ofrece una experiencia cercana y especializada, conectando a sus consumidores con productos, innovaciones y tendencias del universo de la belleza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/raysa-carolina-4cb58813.jpg Raysa Carolina. (CORTESÍA DEBEAUTY MUST STORE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/helen-blandino-ana-mireya-canaan-paloma-rodriguez-30d64005.jpg Helen Blandino, Ana Mireya Canaan, Paloma Rodriguez. (CORTESÍA DEBEAUTY MUST STORE) ‹ >