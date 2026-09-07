Fundación La Merced anuncia su primera cena de gala en favor de la niñez

Alberto Jiménez Caballero, Sor María Del Pilar López Rodríguez, Ignacio Peñalver y Natalia Federighi de Cuello . ( JUAN GUIO )

Las calles dominicanas reflejan un mal no erradicado en la actualidad: el trabajo infantil alcanza a más de 300 mil niños en República Dominicana.

Ante esta realidad la Fundación La Merced trabaja para contrarrestarla y es por ello que el 23 de septiembre realizará su primera cena de gala en favor de la niñez.

El evento se realizará en el hotel El Embajador, y contará con una experiencia gastronómica a cargo de los chefs María Marte y Olivier Bur.

La actividad fue presentada en un encuentro en el que participaron Alberto Jiménez Caballero, director ejecutivo de Fundación La Merced; Sor Pilar López Rodríguez, religiosa mercedaria y presidenta de la Junta Directiva de la institución; Natalia Federici de Cuello, integrante del comité organizador de la cena; e Ignacio Peñalver, director del hotel El Embajador.

Roles de adultos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/img-20260907-wa0219-8f8863e8.jpg Jiménez respondió las inquietudes de los medios de comunicación. (JUAN GUIO)

Durante su intervención, Alberto Jiménez explicó que la cena busca posicionar la causa de la fundación y sensibilizar a la sociedad, las empresas y el sector público sobre una realidad que, según dijo, muchas personas observan a diario en las calles del país.

Son niños y adolescentes que, en lugar de disfrutar su niñez, deben asumir roles de adultos vendiendo dulces, limpiando parabrisas o realizando otros oficios informales para llevar sustento a sus hogares.

"Están expuestos a múltiples riesgos, a muchas situaciones que vulneran sus derechos y que son un peligro para su vida", advirtió Jiménez, quien citó estudios recientes según los cuales más de 300 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran en esa situación en República Dominicana.

El director ejecutivo detalló que Fundación La Merced tiene más de 15 años trabajando en Santo Domingo Oeste, en las comunidades de Bienvenido, Alto Nuevo y Las Caobas, donde cada año acompaña a más de 400 niños, niñas y adolescentes a través de su Centro de Atención, y forma a entre 500 y 600 jóvenes en la Escuela Laboral La Esperanza, ubicada en Las Caobas.

Jiménez añadió que, como parte de esta primera edición de la cena de gala, la fundación impulsa además su programa de apadrinamiento, orientado a que empresas y particulares aporten de manera sostenida y permitan ampliar el número de niños acompañados, sacándolos progresivamente de situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

"El único trabajo que debe tener un niño es ser feliz, jugar, aprender, crecer en un entorno sano y seguro, desarrollar sus talentos y construir un futuro en libertad", afirmó.

También reconoció que esta realidad todavía no alcanza a todos los niños del país, donde la pobreza, la exclusión y la desigualdad empujan a muchas familias hacia el trabajo infantil como estrategia de subsistencia.

La misión de la fundación va más allá de retirar a un niño de un espacio de trabajo, sino que busca construir las condiciones para que pueda permanecer en la escuela, acceder a alimentación y salud, crecer en espacios seguros y contar con una familia que también tenga oportunidades de salir adelante.

Bajo el carisma mercedario de "libres para liberar", la institución definió su labor como una labor liberadora, que no solo responde a las necesidades inmediatas, sino que busca contribuir a que las personas y comunidades desarrollen sus capacidades y construyan un futuro más justo y esperanzador.

Para finalizar el encuentro con la prensa se informó que los interesados en participar de la cena o apadrinar pueden hacerlo contactando la fundación.