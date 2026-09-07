Marielis Ramos recibe reconocimiento "Mujeres que Brillan"

La empresaria dominicana Marielis Ramos, creadora de Hair Plus, recibió un reconocimiento especial en la categoría Emprendimiento durante la quinta edición del Premio Mujeres que Brillan, realizada en el Salón Gran Embajador del Hotel Embajador como parte de Days to Shine República Dominicana.

La distinción reconoce su contribución, liderazgo y trayectoria como empresaria dentro de la industria de la belleza, así como su capacidad para transformar una historia de resiliencia en un proyecto con propósito y proyección internacional.

"Recibo esta distinción con profunda gratitud. Emprender ha sido un camino de fe, disciplina y perseverancia, por eso comparto este reconocimiento con cada persona que ha creído en Hair Plus y con todas las mujeres que trabajan cada día para convertir sus ideas en realidades", expresó Ramos.

A través de Hair Plus, Marielis Ramos ha desarrollado una propuesta especializada en el cuidado capilar, respaldada por su preparación, visión empresarial y compromiso con ofrecer soluciones dirigidas a las diversas necesidades del cabello.

El Premio Mujeres que Brillan reconoce anualmente a mujeres destacadas en diferentes ámbitos profesionales y sociales. En esta edición fueron distinguidas diez mujeres en categorías como Turismo, Moda, Deporte, Filantropía, Gastronomía, Trayectoria Profesional, Emprendimiento, Actuación, Ícono Global y Next Gen.

Con este reconocimiento, Marielis Ramos fortalece su posicionamiento como referente de emprendimiento femenino y liderazgo dentro de la industria de la belleza, inspirando a otras mujeres a desarrollar sus proyectos con determinación, autenticidad y propósito.

Sobre la homenajeada

Marielis Ramos es una empresaria dominicana, creadora de Hair Plus, línea especializada en productos para el cuidado capilar. Su historia está marcada por la resiliencia y la decisión de transformar una experiencia personal en una oportunidad de emprendimiento.

Su preparación en química cosmética y Administración de Empresas le permitió desarrollar y liderar el crecimiento de Hair Plus, consolidando una propuesta dominicana con presencia internacional. Su trayectoria representa valores como la disciplina, la perseverancia, la innovación y el liderazgo con propósito.

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