Nestlé y Pucmm anuncian alianza estratégica para programas de jóvenes baristas y talentos culinarios

Nestlé Dominicana y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) anunciaron una alianza estratégica para el desarrollo de los programas "Nestlé jóvenes baristas y jóvenes talentos culinarios" (Yocuta, por sus siglas en inglés, Young Culinary Talents).

La iniciativa se desarrollará a través del Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP), que corresponde a la alta casa de estudios . Lo que se busca es fortalecer la formación académica y técnica de jóvenes dominicanos interesados en desarrollar una carrera en las áreas de gastronomía, café, hospitalidad y especialidades afines.

Con un impacto previsto en más de 60 jóvenes de entre 18 y 30 años, esta colaboración reafirma el compromiso de ambas instituciones con la educación, el desarrollo del talento y la empleabilidad juvenil.

A través de una doble titulación, los participantes fortalecerán su perfil profesional y ampliarán sus oportunidades de inserción y crecimiento en el mercado laboral.

Como parte de la puesta en marcha de la alianza, Nestlé y el TEP Pucmm realizaron una actividad de lanzamiento junto a jóvenes de las carreras vinculadas a estas áreas, quienes conocieron de primera mano el alcance de la doble titulación y las oportunidades de formación que ofrecerán ambos programas.

La actividad contó, además, con la participación de Eddy Ramírez, gerente general de Industria Belarminio Ramírez, empresa dedicada al cultivo y comercialización de café en la zona de Jarabacoa y aliado estratégico de Nestlé Professional.

Una iniciativa de la mano de expertos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/foto-3-6407bbc2.jpg María Alejandra Martín afirmó que con la alianza ambas firmas contribuyen al talento joven dominicano. (CORTESÍA DE NESTLÉ Y PUCMM)

María Alejandra Martín, directora de Negocio de Nestlé Professional para la Región Caribe, expresó:

"A través de esta alianza con la Pucmm, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo del talento joven dominicano, brindando herramientas prácticas y conocimientos especializados que fortalezcan su preparación para los desafíos y oportunidades de la industria gastronómica y de hospitalidad. La doble titulación representa un valor agregado que potenciará su crecimiento profesional y empleabilidad".

A través del programa Nestlé Jóvenes Baristas , los participantes recibirán formación especializada en técnicas modernas de barismo, tendencias de la industria, conocimiento del café, servicio y preparación de diferentes tipos de bebidas.

Por su parte, Yocuta abordará contenidos relacionados con tendencias gastronómicas, técnicas de cocina, preparación y presentación de platos, así como herramientas orientadas a fortalecer las competencias profesionales de los participantes.

Las sesiones de ambos programas serán impartidas por el equipo de expertos de Nestlé Professional, conformado por chefs y baristas con amplia experiencia, quienes compartirán conocimientos prácticos y herramientas alineadas con las tendencias y necesidades actuales del mercado.

En conjunto, ambas iniciativas contemplan 16 horas de formación especializada orientadas al fortalecimiento de habilidades técnicas y profesionales.

La combinación de estos programas permitirá a los estudiantes acceder a una preparación integral alineada con las demandas actuales de los sectores de alimentos, bebidas, gastronomía y hospitalidad, ampliando sus oportunidades de inserción y crecimiento en el mercado laboral.

La profesora Nathalie Brito, directora académica del TEP, expresó: "Queremos que nuestros estudiantes salgan preparados, por supuesto, pero queremos también que tengan experiencias, que conozcan su sector, que se relacionen con profesionales y empresas y que puedan ir descubriendo todas las posibilidades que existen dentro de la carrera que eligieron.

Por eso valoramos muchísimo que Nestlé y Nestlé Professional hayan abierto este espacio y que podamos desarrollar estas iniciativas junto a ellos".

De este modo, el TEP aportará su reconocida experiencia académica, y Nestlé Professional, su amplio conocimiento del sector, generando una propuesta formativa innovadora que contribuirá al fortalecimiento del talento joven y al desarrollo del sector gastronómico y de servicios en la República Dominicana.