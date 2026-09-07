Playa Nueva Romana ofrece una "Aventura Safari" como cierre de verano

La experiencia combinó diversión y descubrimiento con inflables, magia, pintacaritas, concursos, dinámicas recreativas y estaciones gastronómicas. ( CORTESÍA DE PLAYA NUEVA ROMANA )

Playa Nueva Romana celebró la quinta edición de Verano Mágico, transformando el parque Los Samanes en una gran Aventura Safari que reunió a cientos de niños y propietarios para despedir la temporada de verano.

En esta edición, el tradicional encuentro estrenó una propuesta inmersiva inspirada en la aventura y la naturaleza, donde escenografía, ambientación, personajes, vestuario y espectáculos se integraron para crear una experiencia especialmente concebida para los más pequeños.

La experiencia combinó diversión y descubrimiento con:

Inflables

Magia

Pintacaritas

C oncursos

oncursos Dinámicas recreativas

Estaciones gastronómicas

Eco-Bahía se sumó a la aventura incorporando un mensaje de conservación y conexión con el medioambiente.

Una actividad familiar

Más allá del entretenimiento, Verano Mágico refleja la esencia de Playa Nueva Romana, crear momentos que unen a las familias, fortalecen la comunidad y enriquecen la experiencia de vivir el residencial.

Con cinco ediciones celebradas, Verano Mágico se consolida como una de las citas familiares más esperadas de la temporada, reafirmando la apuesta de Playa Nueva Romana por promover una agenda que integra bienestar, naturaleza, diversión y vida en comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/lizbeth-giraldez-matias-fernando-tatis-y-esmil-rogers-giraldez-547d2ee3.jpg Lizbeth Giraldez, Matías Fernando Tatis y Esmil Rogers Giraldez. (CORTESÍA DE PLAYA NUEVA ROMANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/carla-pena-nicolas-mercedes-janio-mercedes-y-lucas-mercedes-db4435a9.jpg Carla Peña, Nicolás Mercedes, Janio Mercedes y Lucas Mercedes. (CORTESÍA DE PLAYA NUEVA ROMANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/glorivette-guzman-y-camila-de-pena-4c7478d6.jpg Glorivette Guzman y Camila De Peña. (CORTESÍA DE PLAYA NUEVA ROMANA) ‹ >

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