El Club Activo 20-30 anuncia detalles de la Lechetón 2026

La gran colecta nacional se desarrollará durante el fin de semana del sábado 26 y del domingo 27 de septiembre. ( CORTESÍA DE CLUB ACTIVO 20-30 )

El Club Activo 20-30 de Santo Domingo, en alianza estratégica con Tetra Pak, Scouts Dominicanos, cadenas de supermercados y medios de comunicación, anunció el lanzamiento de la 16.ª edición de la Lechetón Activo 20-30.

Esta iniciativa de responsabilidad social busca recolectar leche para promover una nutrición adecuada y fortalecer el desarrollo físico y cognitivo desde la primera infancia hasta la tercera edad, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: el ODS 2 (Hambre Cero) y el ODS 3 (Salud y Bienestar).

La gran colecta nacional se desarrollará durante el fin de semana del sábado 26 y del domingo 27 de septiembre. Las personas interesadas en colaborar podrán adquirir leche en envases Tetra Pak y entregarla a los voluntarios debidamente identificados del Club Activo 20-30 en los puntos de acopio ubicados en las siguientes cadenas de supermercados:

La Sirena Multicentro Churchill (Santo Domingo), Multiplaza (La Romana), Puerto Plata, Nagua, Moca, Bonao, La Vega, El Embrujo (Santiago), Baní y Sirena Market en Las Terrenas (Sánchez).

Jumbo Luperón (Santo Domingo), La Romana, San Pedro, Bávaro, Moca, La Vega, Ágora Santiago Center. Nacional Metro Plaza (Santo Domingo), Paseo Norte (Santiago) y MercaJumbo (Nagua).

Para esta edición, la meta es recaudar 46,000 litros de leche en envases Tetra Pak, destinados a suplir un vaso diario durante aproximadamente tres meses a niños, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad de diversas provincias del país.

Entidades beneficiadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/miembros-del-club-de-scouts-dominicanos-se-desplegaran-a-nivel-nacional-para-respaldar-la-jornada-de-recoleccion-de-la-lecheton-2026-del-activo-20-30-ff1cb1a9.jpeg Las personas interesadas en colaborar podrán adquirir leche en envases Tetra Pak y entregarla a los voluntarios debidamente identificados del Club Activo 20-30 en los puntos de acopio ubicados en las siguientes cadenas de supermercados. (CORTESÍA DECLUB ACTIVO 20-30)

Las donaciones llegarán a decenas de fundaciones y hogares de acogida entre las que se destacan:

Aldeas Infantiles SOS

Hogar Doña Chucha

Hogar de Ancianos Inspiración Divina

Hogar Restaurando la Imagen de Cristo en Niños y Niñas en Necesidad

Escuela Especial de Bonao

Fundación Cristiana Benéfica para la Rehabilitación y Reinserción de Marginados (Fundaremar)

El Hogar de Ancianos Desvalidos La Santísima Trinidad, entre otros.

Karla Merejo, encargada nacional de la Lechetón Activo 20-30, destacó la trascendencia del apoyo de la población: "Esta iniciativa demuestra cómo la solidaridad comunitaria puede transformar vidas. Cada litro de leche donado representa un gesto de amor, nutrición y compromiso con el crecimiento saludable de nuestra niñez y adultos mayores¨.

Desde sus inicios en 2011 y de la mano con Tetra Pak, la Lechetón ha superado los 600,000 litros recolectados en el país.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la nutrición de miles de familias, aportando tecnología de envasado que preserva la frescura, inocuidad y valor nutricional de la leche sin requerir refrigeración previa. Así garantizamos que este alimento vital llegue en perfectas condiciones a las comunidades más vulnerables del país", expresó Bruno Basile, líder de Comunicación de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe.

Durante 16 años ininterrumpidos, la Lechetón del Activo 20-30 ha demostrado que cuando una comunidad se une por una causa común, es posible transformar realidades. Gracias a la generosidad de miles de dominicanos, esta iniciativa continúa llevando nutrición, esperanza y sonrisas a quienes más lo necesitan.