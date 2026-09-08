La Fundación Ramón Oviedo inaugura la exposición "Oviedo, vigencia de un maestro"

Ramón Ernesto Morales, María del Carmen Ossaye, Mario Martínez, Amanda Martínez y Omar Molina. ( CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN )

Autozama, Mercedes-Benz, la Familia Martínez Veloz y la Fundación Ramón Oviedo dejaron inaugurada la exposición "Oviedo, vigencia de un maestro", en las instalaciones del Museo Autozama.

El acto formal estuvo encabezado por Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama SAS; Mario A. Martínez Fernández, empresario y coleccionista de arte; Omar Molina, presidente de la Fundación Ramón Oviedo; Amanda Martínez y María del Carmen Ossaye, curadoras y museógrafas de la exposición.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ramón Ernesto Morales, quien manifestó su satisfacción por acoger en las instalaciones de Autozama una exposición dedicada a la trayectoria y al legado de uno de los grandes maestros de la plástica dominicana.

La muestra, que reúne 51 obras entre pinturas, dibujos, esculturas y objetos personales, presenta 50 piezas de la autoría de Oviedo y un retrato realizado por su nieto, Omar Molina, como homenaje al maestro.

"Oviedo, vigencia de un maestro" propone un acercamiento a diferentes facetas de la producción artística y del universo personal de Ramón Oviedo, a través de una selección que permite apreciar la diversidad de técnicas y temas presentes en su trayectoria.

"Oviedo Dibujante"

Como parte de la jornada inaugural también fue puesto en circulación el libro "Oviedo Dibujante", publicación que constituye un homenaje póstumo al artista y reúne parte de su producción dibujística.

Mario A. Martínez Fernández, empresario y coleccionista de arte, explicó que la publicación de "Oviedo Dibujante" fue concebida bajo la mirada cómplice, el asesoramiento y el texto de doña Marianne, y recoge las obras que formaron parte de la exposición que lleva el mismo título, realizada en el 2024 dentro del circuito de eventos celebrando el centenario de Oviedo, además de otras que, por razones de espacio no pudieron ser exhibidas.

"Oviedo Dibujante no pretende recoger toda su obra dibujística, pero nos permite apreciar la grandeza de nuestro maestro y ver cómo abordaba cada tema con propiedad y responsabilidad, haciéndonos apreciar que nada le era ajeno", expresó Martínez Fernández.

Destacó que en muchas de sus creaciones Oviedo manifestó sus preocupaciones políticas y sociales, su rechazo a la violencia y a las desigualdades, así como su respeto y admiración por la mujer y la naturaleza.

"En resumen, sus dibujos son muchas veces el reflejo de la sociedad y nos ayudan a comprender el entorno en que vivimos".

La exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los sábados hasta las 2:00 de la tarde, hasta el Museo Autozama está ubicado en la avenida Winston Churchill.

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