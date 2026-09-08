Mentalmente, Centro Integral de Salud Mental, celebra su quinto aniversario

Mentalmente, Centro Integral de Salud Mental, SRL, celebró cinco años de funcionamiento reafirmando el propósito que dio origen a este proyecto: contribuir a que más personas encuentren un espacio profesional, seguro y humano para cuidar su salud mental.

Desde su fundación, Mentalmente ha impactado a cientos de personas a través de servicios de atención, acompañamiento y promoción de la salud mental.

Asimismo, ha acompañado a más de 10 organizaciones que han apostado por el bienestar emocional de sus colaboradores, desarrollando iniciativas de atención y actividades psicoeducativas orientadas a promover una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Este aniversario representa, además, un momento para reconocer el camino recorrido y agradecer la confianza de cada persona, familia y organización que ha permitido a Mentalmente formar parte de sus procesos.

En un contexto en el que la conversación sobre salud mental continúa ganando espacio en la sociedad dominicana, el centro reafirma su compromiso con una atención que combina el conocimiento profesional con un elemento que considera esencial: la calidez humana.

Para Mentalmente, detrás de cada consulta existe una historia diferente. Una persona que busca ser escuchada, comprendida y acompañada. Esta convicción ha guiado el crecimiento del proyecto durante estos cinco años y continúa siendo parte fundamental de su visión.

"Estos cinco años han sido un camino de mucho aprendizaje, crecimiento y, sobre todo, de profunda gratitud. Mentalmente nació con el deseo de crear un espacio donde las personas pudieran sentirse escuchadas y acompañadas".

"Cada historia que hemos tenido la oportunidad de conocer nos recuerda la responsabilidad y el privilegio que representa formar parte del proceso de alguien", expresaron Patria Santana y Gertrudis Ferreyra, fundadoras de Mentalmente.

"Hemos crecido gracias a la confianza de quienes han llegado hasta nosotros y esperamos continuar aportando, desde nuestro trabajo, a una sociedad que comprenda cada vez más la importancia de cuidar su salud mental".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-102337-am-ac5a7d2d.jpeg Parte del equipo de profesionales de Mentalmente, Centro Integral de Salud Mental. (CEDIDA POR MENTALMENTE)

Un equipo que acompaña desde diferentes miradas

Actualmente, Mentalmente cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por 20 profesionales de la salud mental, incluyendo especialistas en psiquiatría y distintas áreas de la psicología clínica.

La diversidad de su equipo permite responder a diferentes necesidades y ofrecer un acompañamiento integral, reconociendo que cada proceso requiere una mirada particular y que no existen dos historias iguales.

Durante estos cinco años, el crecimiento de Mentalmente ha estado acompañado por profesionales que comparten una misma visión: ejercer su labor con ética, respeto, compromiso y sensibilidad humana.

Mirar hacia adelante con el mismo propósito

Cumplir cinco años no representa únicamente una cifra. Para Mentalmente, es la oportunidad de detenerse, mirar el camino recorrido y reconocer que cada consulta, conversación, actividad y espacio de acompañamiento ha formado parte de un propósito mayor.

El futuro del centro está enfocado en continuar fortaleciendo sus servicios y su equipo, ampliar su impacto y seguir creando espacios de conversación, prevención y acompañamiento que contribuyan a una sociedad más consciente y comprometida con la salud mental.

Mentalmente celebra estos cinco años con gratitud y con la emoción de saber que todavía queda mucho por hacer.

Porque contribuir a mejorar la salud mental de nuestro país también significa estar presentes, escuchar, acompañar y continuar trabajando para que pedir ayuda sea cada vez más posible y hablar de salud mental sea cada vez más natural.