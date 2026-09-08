Porsche presenta la nueva generación eléctrica del Cayenne

Porsche presentó en el país la nueva generación de su modelo Cayenne, incorporando por primera vez una versión completamente eléctrica del vehículo que en 2002 marcó un giro histórico para la marca al convertirse en su primera apuesta por un todoterreno deportivo.

Durante un encuentro exclusivo para la prensa, Jacinto Peynado, Ceo de Porsche Center Santo Domingo; junto a Alfredo Nin, recordaron que el Cayenne significó, en su momento, una ruptura de paradigmas para una compañía con más de 70 años dedicada exclusivamente a los autos deportivos.

"También podemos hacer un todoterreno deportivo", fue la premisa con la que la marca decidió romper el molde, y desde entonces el modelo se ha mantenido como uno de los abanderados de Porsche, capaz de recorrer todo tipo de terrenos con un carácter que combina delicadeza y agresividad.

En el evento se exhibieron de manera conjunta el nuevo Cayenne eléctrico y el Cayenne E-Hybrid, que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico, con el objetivo de que los asistentes pudieran apreciar las diferencias entre ambas propuestas, tanto a nivel de diseño como de tecnología.

Para Peynado, el Cayenne eléctrico presenta un diseño "más futurista" y aerodinámico en comparación con el modelo tradicional.

En cuanto a desempeño, ambas versiones comparten una potencia de 468 caballos de fuerza (CV), aunque difieren en su fuente de energía: mientras el E-Hybrid combina gasolina y electricidad, el Cayenne eléctrico funciona exclusivamente con motor eléctrico y ofrece una autonomía de hasta 642 kilómetros, superior a la de un modelo de gasolina convenc

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/img-20260908-wa0483-e07db0bd.jpg Natacha y Jessica Hasbún. (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/img-20260908-wa0484-b26fa00b.jpg Alfredo Nin. (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/img-20260908-wa0470-e3d73536.jpg Enriquillo Billini y Marcelle Cordero. (SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

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Destaca la autonomía

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/img-20260908-wa0492-0b0f4f56.jpg Porsche Cayenne eléctrico (SAMIL MATEO DOMINICI)

Jacinto Peynado compartió la experiencia vivida durante la prueba, en la que se constató la autonomía del vehículo, luego de recorrer un trayecto de aproximadamente 400 kilómetros, desde Haina hasta Las Terrenas, en Portillo.

Tanto Peynado como Nin destacaron que la autonomía es una de las principales preocupaciones de los clientes interesados en vehículos eléctricos, quienes suelen cuestionarse si el vehículo les permitiría trasladarse a destinos como Puerto Plata, Punta Cana o Miches y regresar sin contratiempos.