Unibe realizará "Innovators Week Sci Tech Entrepreneurs 2026: Human x AI"

La primera edición de Innovators Week Sci-Tech Entrepreneurs de Unibe se realizó en 2025. ( CEDIDA POR UNIBE )

La Universidad Iberomericana, Unibe, realizará del 17 al 23 de septiembre su actividad Innovators Week 2026: Human x AI, un espacio que reunirá a estudiantes, investigadores, emprendedores y líderes del ecosistema de innovación para explorar las oportunidades que surgen de la interacción y colaboración entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial.

Bajo el lema "Dos inteligencias, infinitas posibilidades", esta segunda edición parte de una premisa fundamental: la inteligencia artificial no sustituye el potencial humano, sino que puede amplificarlo, abriendo nuevas posibilidades para crear, investigar, aprender, emprender y transformar nuestro entorno.

"El tema Human x AI invita a reflexionar sobre cómo combinar la capacidad de análisis, procesamiento y generación de la inteligencia artificial con cualidades esencialmente humanas como la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía, la intuición, el criterio y la toma de decisiones responsable", informó el doctor Leandro Féliz Matos, decano de Innovación y Desarrollo Institucional de Unibe.

"Se trata de explorar qué podemos lograr cuando la tecnología se pone al servicio de las capacidades y necesidades humanas", dijo.

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A través de conferencias, exposiciones, experiencias interactivas y un Congreso Científico Juvenil, Innovators Week 2026 promoverá el intercambio de conocimientos, la divulgación científica y la presentación de proyectos innovadores que convierten los desafíos del presente en soluciones de impacto para la sociedad.

Uno de estos proyectos es el Sistema Modular de Cubierta Estructural, modelo de utilidad por el que Unibe obtuvo una patente a principios de 2026, desarrollado y liderado por la Escuela de Arquitectura y el Instituto de Diseño para los Trópicos, con su director, el Dr. Jesús D´Alessandro, como autor-inventor.

Este innovador sistema de cubierta ligera utiliza láminas metálicas en acordeón que actúan como estructura y techo al mismo tiempo. Su exclusivo patrón de pliegues le permite cambiar de dirección y adaptarse a distintos ángulos sin deformarse.

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La primera edición de Innovators Week: Sci-Tech Entrepreneurs de Unibe se realizó en septiembre de 2025, con conferencias magistrales de expertos nacionales e internacionales, talleres prácticos, paneles con líderes del sector, exposiciones y competencias.

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