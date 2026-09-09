Bolsa Turística del Caribe anuncia la celebración de sus 30 años con Panamá como país invitado

La Bolsa Turística del Caribe (BTC) anunció la celebración de su trigésima edición, que se desarrollará del 22 al 24 de octubre en el hotel Dominican Fiesta, donde se dieron a conocer los detalles oficiales.

Esta entrega conmemorativa marca tres décadas de trayectoria promoviendo la oferta turística de República Dominicana y fortaleciendo sus vínculos con el Caribe, Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica.

Luis Felipe Aquino, presidente y creador de la BTC, afirmó que al celebrar sus primeras tres décadas, el evento reafirma la esencia que le ha permitido mantenerse vigente: promover a República Dominicana, generar oportunidades de negocios, impulsar la integración regional y contribuir al desarrollo sostenible de la industria turística.

"BTC es un evento al que se le ha puesto pasión, interés y dedicación. Durante estos 30 años ha cumplido su cometido de dar visibilidad y promover al país en los ámbitos regional e internacional", expresó Aquino, quien además destacó que, para esta edición conmemorativa, Panamá será el País Invitado de Honor, con una participación especial que incluirá la presentación de su oferta turística y sus principales atractivos.

Una agenda de tres días

Luisa María de Aquino, directora de la BTC, ofreció detalles de la agenda que se desarrollará durante los tres días, la cual incluirá ruedas de negocios, foros, conferencias, paneles, talleres, congresos, exposiciones, lanzamientos de productos y servicios, degustaciones, experiencias culturales y desfiles de moda.

La directora anunció que la BTC 2026 contará con delegaciones procedentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico y Turquía, además de la participación de más de 200 turoperadores y agentes de viajes nacionales e internacionales, entre ellos una amplia delegación de turoperadores mayoristas de México.

Indicó que la agenda contempla el primer Foro Internacional de Turismo Periodístico, organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), y el primer Congreso de Turismo Dental, organizado por la doctora Zoila Fernández. También se realizarán actividades vinculadas al:

Turismo náutico

Un encuentro de turismo religioso

Espacios dedicados al turismo accesible y de reuniones

Presentaciones de productos turísticos nacionales e internacionales

Entre las participaciones destacadas de este año figura la de Fernando Compeán, experto en turismo MICE, quien impartirá la conferencia "Incrementando Meetings and Events: creciendo en un mundo dinámico", enfocada en las transformaciones, oportunidades y desafíos del turismo de reuniones y eventos.

Récord gastronómico y reconocimiento

Uno de los momentos especiales de esta edición será la realización de un récord gastronómico nacional e internacional, con la elaboración de la ensalada más grande de granos, actividad pautada para el sábado 24 de octubre a partir de las 2:00 p.m., abierta al público de manera gratuita.

La programación también incluirá el reconocimiento "Héroes Anónimos del Sector Turístico", destinado a destacar a personas que, desde diferentes ámbitos, han realizado aportes significativos al desarrollo de la actividad turística.

Como complemento de la experiencia de destino, las delegaciones internacionales realizarán un recorrido por la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde podrán conocer el patrimonio histórico y cultural que distingue a la Primada de América.

La edición concluirá con propuestas de moda, cultura y entretenimiento, como parte de una programación concebida para integrar los distintos segmentos de la industria turística y fortalecer los vínculos entre los participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/img-20260909-wa0177-19396c32.jpg Rommy Grullón y Verónica Sención. (ESTARLYN ROSA)