La dominicana Eykis García Díaz presentará libro en París

La abogada dominicana Eykis García Díaz anunció que presentará en París la edición en francés de su libro "Article 100 - Le parcours de l'avocat étranger en France" (título original en español: Artículo 100: El Camino del Abogado Extranjero en Francia).

La decisión la tomó tras el éxito de la primera edición en español, publicada el 19 de mayo de 2026 en Santo Domingo.

La nueva edición se pondrá en circulación en noviembre de este año, en la capital francesa, donde ofrece sus servicios.

Una guía para abogados

Miembro de los colegios de abogados de París y de la República Dominicana, García Diaz relata en su obra el proceso de homologación y juramentación que la llevó a ejercer ante el Colegio de Abogados de París, ofreciendo una guía de referencia para abogados extranjeros que buscan integrarse al sistema jurídico francés.

La abogada y autora, se encuentra registrada en la AFNIL (Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre) como escritora, consolidando así su incursión en el mundo editorial francés.