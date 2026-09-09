Fundapec reúne al sector empresarial para dialogar sobre las necesidades del talento humano

Representantes de empresas e instituciones del país durante el desayuno organizado por Fundapec. ( CEDIDA POR FUNDAPEC )

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el desarrollo del talento humano, Fundapec realizó el desayuno empresarial "Diagnóstico sobre la necesidad empresarial de fondos de capacitación", un espacio de diálogo e intercambio que reunió a representantes de importantes empresas e instituciones del país.

La actividad tuvo como objetivo conocer, de primera mano, las necesidades, desafíos y oportunidades que enfrentan actualmente las organizaciones en materia de formación, capacitación y desarrollo de talento, a fin de identificar mecanismos que contribuyan a fortalecer las capacidades de las empresas y de sus colaboradores.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Sra. Yolanda Valdez, presidenta de la Junta de Directores de Fundapec, quien destacó la importancia de generar espacios de escucha y construcción conjunta entre el sector educativo y el sector empresarial.

"Las mejores soluciones surgen cuando escuchamos a quienes viven de cerca los desafíos del desarrollo del talento humano. Este encuentro nos permite acercarnos a las necesidades reales de las empresas y continuar construyendo iniciativas que contribuyan al crecimiento de las personas, las organizaciones y el país", expresó.

Durante la jornada, Harry Heinsen, Director de Administración de Fondos de Fundapec, presentó la trayectoria institucional, el impacto alcanzado por la entidad durante más de cinco décadas de servicio y las distintas iniciativas que desarrolla para facilitar el acceso a oportunidades educativas y de formación para los dominicanos.

Dinámica

El encuentro contó con una dinámica participativa facilitada por la consultora Enilka Hernández Reyes, mediante la cual los asistentes compartieron experiencias, perspectivas y recomendaciones relacionadas con los retos actuales de capacitación y desarrollo del talento en sus organizaciones.

Representantes de sectores como industria, manufactura, comercio, tecnología, energía, infraestructura, salud, educación y servicios participaron activamente en las conversaciones, aportando valiosos insumos que servirán como base para el análisis y formulación de futuras iniciativas orientadas a fortalecer el vínculo entre educación, empleabilidad y desarrollo organizacional.

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