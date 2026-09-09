Raquel González presenta libro "No estás tarde... Estás lista. El Método Real 40+"

Raquel González es wellness coach, empresaria, conferencista y autora, con más de 20 años. ( CORTESÍA DE RAQUEL GONZÁLEZ )

Después de los 40, muchas mujeres empiezan a cuestionarse los cambios de su cuerpo, su energía y sus hábitos. Para Raquel González, wellness coach, empresaria, conferencista y autora, la respuesta no está en volver atrás, sino en comenzar de nuevo desde una mirada más consciente.

Con esa visión presenta su primer libro, "No estás tarde... Estás lista. El Método Real 40+", dirigido a mujeres que desean recuperar el protagonismo sobre su bienestar mediante hábitos sostenibles, movimiento, alimentación equilibrada y autocuidado realista.

Lejos de prometer soluciones rápidas, González propone construir una versión más fuerte, consciente y alineada con la mujer que se es hoy.

"No estás tarde. No tienes que volver a ser quien eras. Estás a tiempo de construir una versión de ti más consciente, fuerte y preparada para todo lo que todavía está por venir", afirma.

El Método Real 40+ se apoya en cinco pilares: conciencia para entender las necesidades del cuerpo; movimiento como parte del bienestar; alimentación consciente; equilibrio para integrar el autocuidado a la vida cotidiana; y constancia para sostener cambios reales en el tiempo.

Raquel González es wellness coach, empresaria, conferencista y autora, con más de 20 años de experiencia vinculada al fitness, los hábitos saludables y el bienestar integral.

Una mujer multifacética

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/saladin-383d4341.jpg Carolina Saladín y Griset Cruz. (CORTESÍA DE RAQUEL GONZÁLEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/libro-2-c28fc8d8.jpg Daisy García, Villa Guzmán, Carolina Tolentino (CORTESÍA DE RAQUEL GONZÁLEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/libro-3-1cc61517.jpg María Alejandra Melo, Carlos Mario Estrella. (CORTESÍA DE RAQUEL GONZÁLEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/libro-4-14653785.jpg Tania Báez y Raquel González. (CORTESÍA DE RAQUEL GONZÁLEZ) ‹ >

Es fundadora y Ceo de 4XRD, desde donde ha desarrollado iniciativas orientadas a promover estilos de vida sostenibles y una relación más consciente con la alimentación, el ejercicio y el autocuidado.

A lo largo de su trayectoria ha acompañado procesos de transformación y ha participado en programas, conferencias e iniciativas de bienestar dirigidas tanto a individuos como a organizaciones.

La obra está pensada para mujeres que han postergado su bienestar, han intentado métodos difíciles de sostener o necesitan recordar que aún están a tiempo de cuidarse sin luchar contra la edad. Más que un libro sobre ejercicio o alimentación, plantea una conversación sobre autoestima, disciplina y reinvención.