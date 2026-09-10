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APAP celebra 64 aniversario reconociendo la trayectoria de su liderazgo

Entre los ejecutivos reconocidos destacan Mónica Armenteros y David Fernández, con 30 y 15 años de servicio

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    APAP celebra 64 aniversario reconociendo la trayectoria de su liderazgo
    20 años en APAP. (CORTESÍA DE APAP)

    En el marco de la celebración de su 64 aniversario, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) reconoció la trayectoria de 72 colaboradores que han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la entidad financiera, con hasta 35 años de servicio.  

    Durante la ceremonia, Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP, destacó el compromiso, los valores y la vocación de servicio de los colaboradores que han sido parte fundamental de la evolución y el crecimiento de la organización.

    El ejecutivo señaló que, con la implementación de su nuevo plan estratégico, para los próximos cinco años, el talento humano constituye uno de los principales diferenciadores de la entidad financiera, fortaleciendo:

    • La cercanía
    • La confianza con los clientes

    "APAP es una entidad robusta, con una estrategia clara, un liderazgo fortalecido, nuevas capacidades tecnológicas y de gestión, y el apoyo incondicional de nuestra Junta de Directores", subrayó Ariza.

    Reconocimientos

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    Infografía
    10 años en APAP. (CORTESÍA DE APAP)

    Entre los ejecutivos reconocidos destacan Mónica Armenteros y David Fernández, con 30 y 15 años de servicio, respectivamente, como miembros de la Junta de Directores de APAP, el más alto órgano de gobernanza de la entidad financiera.

    La ceremonia de aniversario fue bendecida por el Padre Manuel Maza, quien destacó el rol de APAP como "una entidad suscrita en una dimensión muy sensible de la actividad humana, regida por un liderazgo cercano y con vocación de servicio, que impacta positivamente la vida de las personas".

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