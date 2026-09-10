Cooperativismo dominicano celebra primera Autoferia Cooperativa

Julio Valdez, gerente de Coopbueno, Edward Faña, gerente general de Coopprospera, Melvin Rodríguez, gerente general de Cooperativa San José, Yudelka Jiménez Tejada, gerente General de Coopunion y Jessica Arvelo, representante de Coopgapa. ( CEDIDA )

Un grupo de cooperativas de ahorro y crédito del país anunció este martes la Autoferia Cooperativa 2026, la primera feria de financiamiento vehicular organizada de manera conjunta por el movimiento cooperativo dominicano.

La jornada tendrá lugar del 21 al 26 de septiembre en las oficinas de las instituciones participantes y en puntos de exhibición habilitados junto a concesionarios aliados.

Las cooperativas convocantes agrupan en conjunto más de medio millón de socios y una red de oficinas que cubre el Cibao, el Distrito Nacional y otras regiones del país. En esta versión participan Cooperativa San José, Coopbueno, CoopUnion, Coopgapa, Cooprospera y Coopprogreso.

Durante la feria, los socios accederán a condiciones diseñadas para la ocasión: tasa fija durante toda la vigencia del crédito, un porcentaje de financiamiento superior al habitual en el mercado, ausencia de penalidad por saldo anticipado o abonos a capital, y alternativas de seguro. La oferta incluye vehículos nuevos y usados de distintos concesionarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/maritza-lopez-castanos-de-ortiz-presidenta-administradora-del-instituto-de-desarrollo-y-credito-cooperativo-idecoop-1-4c40674e.jpg Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop). (CEDIDA)

"La Autoferia Cooperativa demuestra que cuando las cooperativas caminan juntas llegan más lejos. No estamos compitiendo entre nosotras por los mismos socios, estamos sumando capacidad para ofrecerle a cada familia dominicana una alternativa real y transparente al comprar su vehículo", expresó Edward Faña, gerente general de CoopProspera durante la conferencia de medios celebrada en el restaurante Tenú, de Santiago.

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es la preaprobación crediticia. Cada cooperativa identifica previamente, dentro de su propia cartera, a los socios con capacidad de financiamiento, de modo que lleguen a la feria con una respuesta ágil y un tiempo de atención comprometido.

Las cooperativas participantes destacaron que el proyecto responde al sexto principio cooperativo "la cooperación entre cooperativas", y que cada socio será atendido por su institución de origen.

"Le estamos pidiendo al mercado que mire al cooperativismo como un solo movimiento. Esta feria es apenas el primer paso de una alianza que puede extenderse a otras áreas de servicio", agregó Melvin Rodríguez, gerente general de Cooperativa San José. Formó parte de la actividad Maritza López de Ortiz, presidenta administrativa del Idecoop.

Las personas interesadas pueden informarse en las oficinas de las cooperativas participantes y en sus canales digitales, donde estarán disponibles los requisitos, las condiciones definitivas y el formulario de solicitud a partir del 14 de septiembre.

Autoferia Cooperativa 2026

Es una iniciativa de cooperativas de ahorro y crédito, orientada a facilitar a sus socios la adquisición de vehículos mediante financiamiento preferencial, preaprobación crediticia, alianzas con concesionarios y opciones de seguro.