Spatium Coworking reúne a ejecutivos de empresas multinacionales

Spatium Coworking celebró una nueva edición de su ciclo de conferencias EfiZienZia Break, que reunió en su sede de la Torre Corporativa de Acrópolis, en Santo Domingo, a ejecutivos y colaboradores de empresas multinacionales con presencia en el país.

El evento, realizado en formato de desayuno entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., registró una asistencia total y contó con una destacada recepción por parte de los participantes.

En esta ocasión, el conferencista internacional José Bretón, con más de 30 años de experiencia en el mundo de los negocios y autor del libro "Cultura de Conversaciones", abordó el tema "Conversaciones y Equipos de Alto Desempeño".

Durante su intervención, Bretón destacó la importancia de cuantificar la cantidad de conversaciones que un ejecutivo sostiene a lo largo del año y la necesidad de sistematizarlas, como una vía efectiva para alinear los objetivos de la empresa con el esfuerzo diario de sus colaboradores.

Los ejecutivos y colaboradores presentes adquirieron herramientas prácticas orientadas a prevenir conflictos a través de las conversaciones, fortaleciendo así la coordinación, la confianza y la ejecución dentro de sus equipos de trabajo.

Comunidad corporativa multinacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-31436-pm-1-a1f9d3f2.jpeg Durante el evento se ofrecieron herramientas sobre conflicto. (CORTESÍA DE SPATIUM COWORKING)

Danny Cuadros, director de Operaciones e Infraestructura de Spatium Coworking, señaló que el éxito de esta edición reafirma el compromiso de la compañía con la actualización profesional de los ejecutivos que hacen vida en el país.

"Este tipo de encuentros reafirma nuestro compromiso con el desarrollo profesional de los ejecutivos que hacen vida en República Dominicana. En Spatium seguiremos impulsando espacios de actualización que aporten valor real al mundo de los negocios del país, conectando a nuestras empresas multinacionales con los mejores referentes internacionales", afirmó Cuadros.

Con esta jornada, Spatium Coworking reafirma su rol como punto de encuentro para la comunidad corporativa multinacional en República Dominicana, y adelanta que continuará desarrollando nuevas ediciones de EfiZienZia Break con el propósito de aportar al fortalecimiento de las capacidades directivas en el país.

Acerca de Spatium Coworking

Spatium Coworking es un espacio corporativo dirigido a empresas multinacionales que operan en Venezuela y República Dominicana, con sedes en Caracas y Santo Domingo. A través de su ciclo de conferencias EfiZienZia Break, la compañía impulsa la actualización profesional de ejecutivos mediante encuentros de alto impacto con speakers de reconocida trayectoria.